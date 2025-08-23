Когда водителя могут освободить от штрафа: объяснение эксперта

Штаф / © Associated Press

В Украине административные штрафы остаются распространенным видом наказания для водителей, однако закон позволяет избежать финансовых санкций в случаях мелких нарушений.

Об этом пишет UA.Motors.

Закон предусматривает

Если полицейский фиксирует нарушения, он обычно составляет постановление о штрафе. В то же время, статья 22 Кодекса Украины об административных правонарушениях дает ему возможность ограничиться устным замечанием, если нарушение малозначительно.

Такая опция возможна только тогда, когда действия водителя не создали угрозы безопасности движения, не привели к вреду и не привели к аварийной ситуации.

Пример мелкого возбуждения

Заезд за стоп-линию формально карается штрафом в 510 гривен, как и проезд на красный свет. Но если автомобиль остановился всего на несколько сантиметров дальше и не помешал другим участникам движения, инспектор может применить предупреждение.

Позиция юриста

Адвокат в сфере транспортного права Андрей из Полтавы объясняет: «Полицейский имеет право оценить обстоятельства и решить, стоит ли наказывать водителя. Если он видит, что нарушение не создало опасности, есть основание освободить от штрафа. Водитель может вежливо попросить об этом, но окончательное решение — за инспектором.»

Когда избежать штрафа невозможно

Специалисты отмечают: избежать штрафа можно только при незначительных нарушениях. Грубые действия — проезд на красное или управление в состоянии опьянения — влекут обязательную ответственность.

Закон дает шанс избежать наказания, но только тогда, когда соблюдены условия безопасности и отсутствуют серьезные последствия.

Напомним, в Украине также усилен контроль и наказание за нарушение правил проезда пешеходных переходов.