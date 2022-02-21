Данилов заверил, что Путин и Байден без Украины не смогут решить "наш вопрос"

Данилов заверил, что Путин и Байден без Украины не смогут решить "наш вопрос"

Данилов подчеркнул, что Украина двигается в вопросе Донбасса только политико-дипломатическим путем.

Украина приветствует возможность проведения саммита между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным, но решать без участия Киева главы государств ничего не будут.

В этом заверил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге 21 февраля.

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"Они (Путин и Байден. — Ред.) могут встретиться. Но если Путин и Байден встретятся, и там будут обсуждаться вопросы Украины, поверьте, без нас наш вопрос никто решить не может. Только при нашем участии. Мы являемся непосредственными участниками этого процесса, это касается нашей страны, наших граждан и нашего будущего. Наша позиция и позиция президента четкая и понятная, он ее озвучил 19 февраля. Мы (украинцы. — Ред.) отличаемся от многих, потому что ничего не держим в кармане, а все кладем на стол", — сказал Данилов.

Кроме того, секретарь СНБО напомнил, что Украина готова к заседанию контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе для решения вопроса безопасности. По его словам, Украина намерена закончить войну на Донбассе только политико-дипломатическим путем.

"Несколько раз была попытка собрать заседание Трехсторонней контактной группы. Мы очень хотим, чтобы оно как можно быстрее произошло, чтобы сдвинуть с мертвой точки вопрос безопасности. Наша задача достаточно проста – мирным путем вернуть оккупированные РФ территории. Мы не можем вести военные действия против части нашего населения", – сказал Данилов.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден готов ко встрече с главой Кремля Владимиром Путиным. По словам Блинкена, переговоры должны быть о мире.

В свою очередь, в Кремле заявили, что не исключают встречу президентов, но не в ближайшее время. Мол, лидеры стран в любой момент могут принять решение о контактах.

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