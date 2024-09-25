Дмитрука задержали в Лондоне?: новые подробности скандала с нардепом

Сбежавшего нардепа Артема Дмитрука задержали в Лондоне! Суд там должен решить, возвращать ли Дмитрука в Украину, а сам он выступил с новыми заявлениями и наехал на Зеленского. Что известно о суде?

Все подробности рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.ua.

Дмитрука привели на суд в Лондоне

Скандальный нардеп Артем Дмитрук сбежал из Украины в конце августа – как раз за сутки, когда ему должны подписать подозрение в Офисе генерального прокурора из-за нападения на полицейского и военного. Впрочем, пока одни думали, если бы подписать Дмитрию подозрение, он вовремя смылся с страны – сначала в Молдову, а оттуда отправился греться в солнечную Италию. Нардепа объявили в розыск, на вечер 24 сентября появляется информация, что правоохранители задержали Дмитрука в Лондоне. Но потом выяснилось, что именно суд Лондона рассмотрит запрос Украины на экстрадицию беглого нардепа. Ноеее, если вы успели порадоваться, то рано. Дмитрий был задержан, но отпущен. Нардеп будет обжаловать запрос на экстрадицию. Впоследствии он и сам подтвердил это в своем телеграмм-канале. Спойлер: без наручников в костюме нардеп заявляет на камеру, что это сам Зеленский требует его вернуть в Украину.

"Интересы" с запросом и подозрением

Сам нардеп потом любезно рассказал журналистам, что был вынужден скрыться из Украины якобы из-за его позиции против противоречивого закона о "попытке закрыть Украинскую православную церковь". Зе Индепендент также пишет, что запрос об экстрадиции основывается на обвинениях в "хулиганстве" в связи с инцидентом, в котором он принимал участие в 2020 году, когда пытался силой прорваться на политическое собрание. С этого момента возникают отдельные вообще вопросы по этому запросу, то есть подозрение Офис генерального прокурора объявляет за нападение на полицейского и военного, а в запросе на экстрадицию пишут, что его требуют вернуть за хулиганство? Тикоаово. Ну, а сам Дмитрук пока продолжает раздавать интервью, и рассказал, что правительство Великобритании обеспечило ему безопасность с тех пор, как он сбежал в августе, потому что его цитирую: "преследовали".

"Сейчас происходит политическое преследование против меня и моей семьи, против меня самого за мои политические взгляды и мою поддержку УПЦ."

Почему Дмитрука начали хейтиты?

Ну и стоит напомнить, чего так боялся Дмитрук. Мы уже молчим о пророссийских нарративах, драках и скандалах. И несмотря на то, что украинцы уже не раз советовали ему сомкнуть рот, внефракционный нардеп 19 августа раз в своих соцсетях раскритиковал украинских бойцов, участвующих в Курской спецоперации. Все писал, как любит Кремль, украинские военные якобы издеваются над гражданскими в России. Впрочем, свои слова Дмитрук не подкрепил доказательством. Конечно, когда кадыровцы разгромляли магазины своих людей, а сами люди бежали к бойцам ВСУ за гуманитаркой, Дмитрук не показывал, а наше? Такого в методике Кремля нет. Мгновенно на этот выброс нардепа отреагировали общественные деятели, блоггеры, волонтеры ну и, конечно, сами военные, скажем так, слова подбирали не все. В частности, заместитель командира 14-го отдельного полка ВСУ Евгений Карась в своем телеграмме одним из первых отреагировал на слова Дмитрука. Более того, воин объявил о якобы "охоте" на нардепа, работающего на руку РФ.

Что говорит сам Дмитрук?

"Ну и вы же понимаете, подобных комментариев и от простых украинцев было море. Не потому, что все набросились на бедного несчастного Дмитрука, а потому, что он уже всех достал своей пророссийской позицией во время войны, защитой московского патриархата и его красноречивые цитаты просто разлетаются в пропагандистских программах. Итак, когда весь этот хейт навалился на Дмитрука, даже охранные фирмы отказались его брать под крылышко, и даже в этом Дмитрук искал заговор, мол, это указание сверху, а он и его семья действительно в опасности. и под предлогом якобы угроз, Артем Дмитрук успешно ушивается из страны", – рассказывает журналистка ТСН.ua.

О том, что он уже пересек границу государства, стало известно 25 августа, и после этого Офис генпрокурора заявил, что сообщил о подозрении нардепа за нападение на правоохранителя и военного. 29 августа нардеп Артем Дмитрук был объявлен в розыск.

В Госбюро расследований сообщили, что знали о возможности выезда народного депутата за границу, но якобы не было оснований для его задержания. А то, что история с полицейским и военным произошла не день, не два назад, а год уж как, я молчу. 9 сентября Офис генпрокурора, согласно международным договорам о выдаче правонарушителей, обратился в ряд соответствующих стран с запросом о задержании и временном аресте народного депутата. А сам Дмитрук все это время продолжал активно вести свои соцсети и 19 сентября Дмитрук признался, что сбежал из Украины, потому что якобы боялся, что его "ликвидируют" и даже назвал "заказчика" и сумму. Добавив, что зарубежным СМИ будет что рассказать.

"Есть такой экс-народный депутат Лозовой. Тот, который предлагал 250 тысяч долларов за меня, за мою голову. Департамент контрразведки СБУ готовит мою ликвидацию за границей. в соответствующие органы!

Ну и еще много подобных заявлений, вписалась за Дмитрука и предательница-пропагандистка Диана Панченко.

Ну а Дмитрук пока продолжает защищать московский патриархат и выставляет в своих соцсетях посты, дискредитирующие Украину и украинцев.

Ранее мы писали, что нардеп Дмитрук в Лондоне будет оспаривать запрос на экстрадицию. Запрос на его экстрадицию был связан с обвинениями в хулиганстве, инцидент датируется 2020 годом. Тогда Дмитрук пытался "прорваться на политическое собрание".

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