Еда богов и плод солнца: как правильно выбрать хурму на базаре или вырастить самому

Еда богов и плод солнца: как правильно выбрать хурму на базаре или вырастить самому

На рынках хурма на любой вкус: сладкая или терпковатая, мягкая или хрустящая.

Китайцы называют ее пищей богов, японцы – плодом солнца. Во вкусной ягоде хурме много витаминов – необходимых, в частности, для укрепления зрения и работы сердца. Главное, чтобы была – спелая. Плоды импортируют из Испании, Израиля и Азербайджана. Однако вырастить ее можно и у себя в саду.

О том, что для этого нужно, как выбрать хурму на базаре, чтобы не была терпкой, и с какими продуктами сочетается лучше всего — 4 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

Сортов ягоды существует множество и все они хорошо приживаются в нашем климате. За деревьями требуется тщательный уход: поливать по крайней мере дважды в неделю и прививать весной. С каждого дерева можно собрать за сезон не менее 30 килограммов урожая. Но есть и такие, на которых может быть 100-150 кг плодов. Собирают урожай до наступления холодов.

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Между тем на рынках хурма на любой вкус: сладкая или терпковатая, мягкая или хрустящая. Самый дорогой – шарон. Это гибрид хурмы и яблок. Стоит от 80 до 100 гривен за килограмм.

В целом же – цены на хурму стартуют от 35 гривен. Все зависит от спелости плодов, сорта и страны происхождения. Например, так называемое "бычье сердце" стоит 60 гривен за килограмм.

Хурма на прилавках долго не залеживается. Покупают ее охотно.

Поскольку хурму преимущественно везут издалека, срывают ее еще твердой. Если купили не слишком спелые плоды – можно положить их возле яблок. Или же на несколько часов – в морозильную камеру. Тогда хурма станет сладкой, а терпкость исчезнет.

В свою очередь шеф-повар столичного ресторана Мариетта Шевчук предупреждает: люди с сахарным диабетом и проблемами желудка – ее употребление должны ограничить. Не стоит закармливать ею и детей, потому что дубильные вещества могут навредить пищеварительной системе малышей.

О том, с какими продуктами хурма будет лучше всего сочетаться, смотрите в сюжете на видео:

Как выбрать спелую хурму на рынке и возможно ли вырастить эту ягоду у себя в саду

Напомним:

Этой осенью мировые цены на продукты достигли десятилетнего максимума. По данным Госстата, украинцы тратят на продукты 40% своих доходов, и эта цифра может увеличиться в декабре, в канун новогодних праздников.

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