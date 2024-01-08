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Эпифаний назвал традицию русской церкви, от которой отходит ПЦУ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Эпифаний назвал традицию русской церкви, от которой отходит ПЦУ

Митрополит Эпифаний / Фото: Митрополит Епифаний/Facebook

Митрополит Эпифаний рассказал об одной из "рабских" традиций Московского патриархата.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний отметил, что ПЦУ отходит от одной из устаревших традиций Московского патриархата.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту ТСН Александру Загороднему.

Так, журналист во время встречи с митрополитом не поцеловал ему руку и сразу уточнил, не возмутили ли его действия Эпифания.

"Конечно, что нет. Это больше, видите ли, традиция и русская традиция, что верный, как подчиненный, господину должен кланяться, должен целовать в руку. Так показывается определенное превосходство над верными, что верные – это покорные рабы. А мы отходим от этой традиции, потому что мы, по словам Христа, являемся друзьями", — пояснил предстоятель.

Напомним, Стефанчук рассказал, когда закон о запрете УПЦ МП будет вынесен в Раду для голосования.

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Дата публикации
Просмотры
1381
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