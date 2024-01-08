Эпифаний назвал традицию русской церкви, от которой отходит ПЦУ

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний отметил, что ПЦУ отходит от одной из устаревших традиций Московского патриархата.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту ТСН Александру Загороднему.

Так, журналист во время встречи с митрополитом не поцеловал ему руку и сразу уточнил, не возмутили ли его действия Эпифания.

"Конечно, что нет. Это больше, видите ли, традиция и русская традиция, что верный, как подчиненный, господину должен кланяться, должен целовать в руку. Так показывается определенное превосходство над верными, что верные – это покорные рабы. А мы отходим от этой традиции, потому что мы, по словам Христа, являемся друзьями", — пояснил предстоятель.

Напомним, Стефанчук рассказал, когда закон о запрете УПЦ МП будет вынесен в Раду для голосования.

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