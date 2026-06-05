Из-за падения с высоты в Киеве погибла женщина: что известно

В Киеве погибла женщина / © pixabay.com

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В Киеве из-за падения с высоты погиб человек. Трагедия произошла в Святошинском районе.

В Сети сообщают, что с верхних этажей дома на улице Олевской упала и погибла женщина.

В полиции Киева подтверждают информацию, на месте работают правоохранители.

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«Погибла женщина 1997 года рождения. Все обстоятельства трагедии устанавливаются. Предварительно она упала с общего балкона на 26 этаже», — сообщили в полиции Киева.

Напомним, в Киеве спасают женщину со сверхтяжелыми травмами лица после атаки РФ

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