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Из-за падения с высоты в Киеве погибла женщина: что известно
Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии.
В Киеве из-за падения с высоты погиб человек. Трагедия произошла в Святошинском районе.
В Сети сообщают, что с верхних этажей дома на улице Олевской упала и погибла женщина.
В полиции Киева подтверждают информацию, на месте работают правоохранители.
«Погибла женщина 1997 года рождения. Все обстоятельства трагедии устанавливаются. Предварительно она упала с общего балкона на 26 этаже», — сообщили в полиции Киева.
Напомним, в Киеве спасают женщину со сверхтяжелыми травмами лица после атаки РФ
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