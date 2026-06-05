Путин и Трамп. / © Associated Press

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В Кремле заявили, мол, изначально предупреждали Соединенные Штаты Америки, что войну в Украине, которую начала сама РФ, будет «сложно урегулировать».

Об этом дерзко высказался спикер «фюрера» Дмитрий Песков.

По его словам, Вашингтон был уверен, что войну удастся легко урегулировать. Впрочем, добавил он, Москва так не считала. В то же время Песков не оговорился и словом, что именно Кремль не желает мира, а выдвигает все новые ультиматумы и требования.

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«Они сначала думали, что это будет очень легко. Мы изначально предупреждали, что легко это быть не может — слишком сложная проблема», — нагло сказал Песков.

Кроме того, представитель Кремля еще и бросил обвинения в адрес США, якобы «продолжающих тенденцию на втягивание в войну», которую якобы начал экс-президент Джо Байден.

«Позиция Белого дома, она, с одной стороны, последовательная, с другой стороны, как и все в мировых делах, очень противоречивая», — высказался представитель Кремля и добавил, что сам президент США Дональд Трамп хочет завершения войны, как и отдельные члены его команды.

Он отметил то, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируется. Мол, нужна «сделанная хорошая домашняя работа», особенно по украинскому треку.

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Кроме того, по словам Пескова, «в ближайшее время» визит спецпосланников американского лидера Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву не планируется.

Напомним, ранее Дмитрий Песков, комментируя отношения России с США, заявил, что сейчас они «находятся на низшей точке». Мол, именно поэтому даже новые санкции «не откатят назад» отношения между Москвой и Вашингтоном.

В то же время, подчеркнул он, Москва приветствует действия Америки на пути к миру в Украине, но РФ «никогда не идеализировала статус США» в переговорах даже «при всем уважении к хорошим услугам Вашингтона».

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