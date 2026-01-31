Как на фронте воюет "Люська", прошедшая войну во Вьетнаме: военные ВСУ рассказали

Оружейники на фронте / © ТСН

Она прошла войну во Вьетнаме, а теперь уничтожает оккупантов на Запорожском направлении. Речь об американской полевой гаубице М-114, которую бойцы 141-й механизированной бригады ласково называют «Люська». Несмотря на почтенный возраст, пушка работает исправно. Однако попасть к ней на позицию — задача не из легких: враг дистанционно минирует подступы к лесополосам.

Корреспондент ТСН Дарья Назарова рискнула прорваться к артиллеристам ночью, чтобы увидеть легенду в действии.

Дорога в ночь: мины и снежный «щит»

Чтобы добраться до позиций, журналисты используют украинский бронеавтомобиль «Козак». Погода — союзник: снег и ветер прячут машину от вражеских «глаз».

«Ковбой», командир САДН 141 ОМБр: «Сейчас мы максимально выбрали погодные условия, чтобы безопасно заехать. Противник очень активно использует дистанционное минирование. Но даже если мы пробьем колесо, мы сможем выехать с поля боя».

Когда броня дальше пройти не может, журналисты вместе с бойцами идут пешком, соблюдая дистанцию в 3-4 метра для безопасности.

Быт в блиндаже и елка с неба

На позиции командует «Маньяк» — артиллерист с опытом АТО. Парень говорит, что после пехоты арту не променяет ни на что. Быт здесь обустроен по-военному уютно: в углу блиндажа стоит елка. Как оказалось, новогоднее дерево и вкусности на позиции доставили по воздуху.

«Депутат», ТВО главного сержанта САДН 141 ОМБр: «Мы везли ребятам мандарины, детское шампанское… Думали-гадали, как доставить. Поскольку в подразделении есть тяжелые дроны, решили отправить все „ночными бомберами“».

Знакомство с «Люськой»

Бойцы относятся к своей М-114 не как к железу, а как к живому существу. Командир расчета говорит, что она — «девушка», которая требует особого подхода.

«Маньяк», командир расчета: «Она девушка, понимаете? К ней надо иметь подход. Ребята знают, как к ней прикоснуться, как ее обнять, чтобы она плавно работала. Называем ласково — Люська. Так просто, и все запоминают».

Несмотря на то, что пушка произведена десятки лет назад, наводчики ее обожают за простоту. «На ней легко учишься, все очень панорамно. Если понимаешь основы — дальше все легко», — делится наводчик под псевдонимом «Секунда».

От Вьетнама до запорожских степей

Интересно, что эта конкретная гаубица имеет богатую историю. На станинах есть отметки, подтверждающие ее участие в войне во Вьетнаме. Однако там она работала меньше, чем сейчас в Украине.

«Ковбой», командир САДН 141 ОМБр: «Во Вьетнаме она стрельнула всего 200 снарядов, а у нас уже — 500. Наша бригада входит в ТОП-6 ВСУ среди артподразделений. Это заслуга всей команды, каждое звено приносит результат».

Этой ночью «Люська» снова заговорила — россияне накопили живую силу вблизи одного из поселков. Несколько секунд на наведение, команда «Пушка, выстрел!», и американские снаряды летят точно в цель. Оккупанты на Запорожье ждут своей очереди на ликвидацию, а расчет 141-й бригады готов ее обеспечить.

