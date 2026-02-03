Когда придет весна: сурок Тимко озвучил неожиданный прогноз

Бабак Тимка / © Харьковский национальный университет имени Каразина

Харьковский сурок предсказывал, когда придет весна, и его прогноз не порадовал — раннего тепла не будет. Впрочем, нынешний прорицатель — новичок. Кроме того, на точность предсказания могут влиять факторы, далекие от природы.

Почему сурок-синоптик теперь работает в режиме «онлайн» и как война изменила сон грызунов — выясняла корреспондент ТСН Юлия Бойко.

Новая смена: Тимка IV заступает на пост

В этом году на Харьковщине — новый прорицатель! Вместо легендарного Тимки III, который ушел на заслуженную пенсию, прогноз делал его младший брат — Тимка IV. Рокировка произошла из-за того, что старший брат не имел потомства, поэтому почетный пост перенял младший представитель династии.

Из-за полномасштабной войны и сложных погодных условий Тимка предсказывает дистанционно. К своей прямой обязанности сурок подходит современно: онлайн и с соблюдением всех «карантинных правил» природы.

Прогноз: зима не отступает

Род Тымкив прогнозирует погоду уже более десяти лет. Методика неизменна:

Ранняя весна: если сурок не видит своей тени и спокойно выходит наружу.

Еще 6 недель зимы: если день солнечный, сурок пугается своей тени и прячется обратно в нору.

Во время нынешнего предсказания Тимка IV свою тень увидел. А значит, готовиться к теплу еще рано — зима задержится как минимум до середины марта.

Война и стресс: почему сурки спят непрочно

Несмотря на уверенность смотрителей, биологи предостерегают: на верность прогнозов сейчас влияет стресс. Сурки биологической станции Каразинского университета живут в районе, где постоянно слышны звуки боевых действий.

Татьяна Атамасова, доцент кафедры зоологии: «Они все это слышат, к сожалению, и поэтому спят некрепко. Они просыпаются очень часто. Каждое просыпание — это затраты энергии, на которые сурок не рассчитан. Он должен накопить жир и спать до весны, когда этот ресурс ему понадобится».

Впрочем, по словам заведующего биостанции Владимира Грубника, Тимка IV в этом сезоне спал хорошо, хоть и в сложных условиях — без электричества и в сильные морозы. Поэтому специалисты надеются, что погрешность в предсказании будет минимальной.

Оправдается ли прогноз сурка-новичка — узнаем уже в середине марта. А пока что украинцам советуют не прятать теплые вещи.

