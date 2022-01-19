Массовый митинг и стычки с правоохранителями: как со второй попытки суд избрал меру пресечения Порошенко

Массовый митинг и стычки с правоохранителями: как со второй попытки суд избрал меру пресечения Порошенко

После решения суда о мере пресечения, где его отпустили под личное обязательство, он вместе с соратниками отправился праздновать в ресторан.

В среду, 19 января, со второй попытки Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Петру Порошенко, которого обвиняют в государственной измене и финансировании терроризма. Первое заседание по этому делу длилось полдня и сопровождалось протестами.

Как сообщается в сюжете ТСН.19:30, под Печерским райсудом Киева уже за несколько часов до начала заседания было многолюдно. Правоохранители оцепили весь квартал, а под зданием с плакатами и флагами собрались поклонники Порошенко. В какой-то момент между ними и полицией вспыхнула стычка.

Митингующие пытались установить что-то похожее на мангал для приготовления кулеша, но силовики не разрешили. Все закончилось толкотней, кто-то даже распылил огнетушитель.

Но через некоторое время разгорелся новый конфликт. После попыток установить бочки для разжигания огня. Правоохранители этого тоже не разрешили.

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Петр Порошенко подозревается в государственной измене и финансировании терроризма. Следователи Госбюро расследований утверждают, — Порошенко способствовал заключению договоров о поставках угля с оккупированных территорий. А его сообщником был кум Путина Виктор Медведчук.

В ГБР утверждают, что Виктор Медведчук взял на себя функции коммуникатора с РФ и представителями террористических организаций, Петр Порошенко оставил за собой управленческие и кадровые вопросы.

Речь идет о закупке угля у самопровозглашенных "Л/ДНР" в 2014-2015 годах. Инициатором схемы выступила Россия, – говорят следователи. А из-за удачной реализации – оккупационные власти от Украины получили почти полтора миллиарда гривен. Подозрение по этому делу Петру Порошенко подписали в конце прошлого года. Однако, вручить его не смогли, потому что Порошенко сел в авто и уехал.

В тот день народный депутат вылетел сначала в Стамбул, а оттуда в Варшаву. За границей он провел месяц. Вернулся в Украину в понедельник и сразу же поехал на избрание меры пресечения. Заседание длилось одиннадцать часов и в результате судья перенес его на сегодня.

Прокуроры просили для Порошенко домашний арест или миллиардный залог. Однако судья отпустил его под личное обязательство. Порошенко должен сдать паспорта для выезда за границу, не отлучаться из Киева или Киевской области без разрешения следователя.

В Офисе президента считают решение суда мерой, которая поможет дальнейшему рассмотрению дела.

После оглашения решения суда, сторонники пятого президента не разошлись, а отправились в правительственный квартал. И на Банковой возле новогодней елки несколько десятков человек зажгли файеры.

Печерский суд определился с мерой пресечения для Порошенко

Тем временем защита Порошенко собирается подавать апелляцию, прокуроры тоже намерены обжаловать сегодняшнее решение суда.

После непродолжительного митинга поклонники Порошенко мирно разошлись. Кстати, сам пятый президент в Офис своего преемника сегодня не ходил.

После решения суда о мере пресечения, где его отпустили под личное обязательство, он вместе с соратниками отправился праздновать в ресторан.

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