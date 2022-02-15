Не хотели ехать: из Харькова чартерным рейсом "эвакуировали" в Израиль 180 человек

Не хотели ехать: из Харькова чартерным рейсом "эвакуировали" в Израиль 180 человек

Большинство "эвакуированных" планирует вернуться в Украину.

Израильская авиакомпания заказала чартерный рейс для эвакуации своих граждан из Харькова. 180 человек вывезли прямым рейсом в Тель-Авив.

Также читайте Харьковский аэропорт Ярославского в январе удвоил пассажиропоток

Об этом 15 февраля говорится в сюжете ТСН.19:30.

Продажу билетов открыли за сутки до вылета. Все билеты раскупили через 3 часа. Большинство пассажиров покинули Украину по просьбе своих родителей, живущих в Израиле. Мол, оставаться здесь небезопасно.

Пассажиры говорят, что уезжать не хотели и большинство из них планирует вернуться уже через несколько недель. Воспользоваться чартерным рейсом могли граждане Израиля или украинцы, имеющие там родственников.

"Потому что есть опасность. И из-за моей мамы. Да, мама сказала ехать домой. Она позвонила и сказала возвращаться", — говорят пассажиры.

Израильская авиакомпания заказала чартерный рейс для эвакуации своих граждан из Харькова | Новости Украины

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заверил, что Харьков будет защищен при попытке России оккупировать город.

В середине января 2022 года в интервью The Washington Post президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае широкомасштабного вторжения Россия может оккупировать Харьков.

Городской голова Харькова Игорь Терехов отреагировал на опасения Зеленского о оккупации города Россией и призвал горожан не паниковать.

Читайте также: