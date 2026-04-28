Центральная библиотека Хельсинки - общественное пространство, задуманное как живое место для встреч. Фото: Ольги Консевич

«В нашей жизни бывают разные кризисы — отношения, одиночество и много других вызовов. Именно поэтому мы пытаемся воплотить на практике идею о том, что даже одна встреча может быть очень полезной», — говорит Мийка Нимеля, руководитель проекта национального внедрения Walk-in терапии (форма быстрой психологической помощи) в Финляндии.

Терапия без предварительной записи — это формат, когда нет необходимости ждать, записываться на прием или объяснять, насколько «серьезна» ваша ситуация — вы можете просто прийти и поговорить. Идея проста: иногда одного разговора достаточно, чтобы что-то изменить.

В Финляндии эта модель была введена в 2021 году как пилотный проект, который масштабируется на национальном уровне с 2022 года. Программа частично софинансируется Европейским Союзом.

Финский опыт является убедительным, поскольку он показывает, что изменений требуют не только услуги, но и общий подход. Вместе с молодежными работниками и активистами из Украины и других стран Восточного партнерства, TSN.ua присоединился к учебному визиту в рамках программы EU4Youth , чтобы исследовать, почему психическое здоровье стало такой заметной темой.

Как оказывается, многие из этих подходов уже начинают формироваться — в более сложной реальности — в странах Восточного партнерства. Но об этом позже.

Чаты и Discord: предотвращение онлайн-кризисов

В некоторых странах существует распространенная схема, основанная на попытке «направить молодых людей к специалисту». В Финляндии чаще задают другие вопросы: «Где эти молодые люди, которым уже нужна помощь? Какой канал связи был бы удобным и анонимным?»

Ответ — онлайн-консультации. Например, этот формат привычен для Украины, есть много бесплатных и платных услуг. Но именно разнообразие возможностей привлекает внимание.

Одним из наиболее показательных примеров является платформа Sekasin, которая является частью инициативы Sekasin Collective, координируемой MIELI Mental Health Finland.

Чат — это национальный онлайн-сервис для молодежи в возрасте 12-29 лет: бесплатный, анонимный и без необходимости регистрации или направления. Здесь все максимально просто: вы входите в систему и попадаете в очередь, после чего вас соединяют с консультантом.

Кризисный чат MIELI — немедленная поддержка, без предварительной записи. Фото: Ольги Консевич

Разговор длится около 45 минут и обычно строится вокруг очень базовых вещей — что происходит в жизни, что помогает держаться, что можно сделать дальше. Только за последний год в чате произошло почти 55 тысяч разговоров.

Параллельно существует игровое сообщество в мессенджере Discord. Там постоянно что-то происходит: текстовые каналы на разные темы, стримы, игровые сессии — от тематических до более соревновательных. При этом участие максимально гибкое: можно подключаться с телефона или компьютера, не включать камеру или микрофон, быть активным или просто наблюдать.

Один из стримов Sekasin Gaming — также доступен на Twitch. Скриншот: sekasingaming.fi

«Главная цель — предотвратить одиночество и пропагандировать важность диалога. Это крупнейшее общенациональное онлайн-сообщество молодежи в Финляндии, которое насчитывает более 20 000 участников и действует с 2018 года. Платформа работает круглосуточно, хотя модерация не продолжается в течение всей ночи», — объясняет Йоосуа «Заво» Валкеакуннас, руководитель команды Sekasin Gaming.

В сообществе работают различные организации, которые подключаются к разговорам и помогают ориентироваться в доступных сервисах. Участники даже добровольно проголосовали за представителя киберполиции в чатах. При этом они пытаются создать атмосферу принятия. «На многих платформах пользователей быстро удаляют за неправильное высказывание, без указаний относительно того, как улучшить общение. Здесь подход другой: модераторы взаимодействуют с пользователями, особенно с теми, кто использует вредный или токсичный язык, и поощряют их высказываться более конструктивно.

В офисе MIELI — кампания с участием звезды Евровидения 2023 Käärijä. Фото: Ольги Консевич

От игровых проблем до благополучия геймеров

Тема игр и использования социальных сетей часто представляется в публичном дискурсе как проблема. В финской практике этот подход выглядит иначе.

В программах общественной организации Sosped работают с молодежью, которая проводит значительное количество времени за играми. Но внимание уделяется не самому поведению, а тому, что за ним стоит. «Эти молодые люди могут иметь определенные проблемы со здоровьем или трудности, связанные с играми, но обычно те, кто присоединяется к нашим мероприятиям, — это люди, которые заполняют весь свой день играми, потому что им больше нечего делать — ни работы, ни учебы, ни друзей, ни чувства сообщества», — объясняет Хельми Корхонен, руководитель отдела цифровой зависимости.

Решение заключается не в том, чтобы прямо сказать им, что у них есть проблема с играми. «Вместо этого, внимание сосредоточено на содействии благополучию геймеров. Идея заключается в том, что когда они находят другие значимые аспекты жизни — такие как друзья или работа — их игровое время естественно уменьшается«, — добавляет она.

Программы, с которыми работает команда, не ограничиваются только разговорами. Это разные форматы. Например, есть группы поддержки из десяти человек для геймеров, где вместе работают специалист и тренер с собственным опытом.

Sosped также работает на международном уровне - в частности , участвует в Проекте «Gambling Free Feed " , который реализуется при поддержке ЕС и исследует влияние цифровой среды на азартное поведение.

Отдельным вариантом являются четырехдневные ретриты без цифровых устройств. Там участники практически выпадают из привычной онлайн-среды: совместные занятия, разговоры и пространство, где они впервые за долгое время могут быть без постоянной связи.

Реагирование на предупреждения — одна из тактик организации. Например, Sosped также занимается проблемой азартных игр — они предлагают бесплатные онлайн-курсы и материалы, которые помогают распознавать такие сигналы, как попытки «отыграться», сокрытие зависимого поведения или финансовые трудности. Поддержка также предоставляется не только самим пользователям, но и их семьям.

Новые форматы поддержки: подкасты и VR

Важно, что решения действительно существуют — и многие из них заметно прогрессивны — на это указывают примеры из разных стран: Украины и Азербайджана.

Психолог Дарья Аитова, например, запустила подкаст в благотворительном фонде «СпівДія " . Он называется «На связи с ребенком» и пытается преодолеть стигматизацию темы психического и психологического здоровья. «Подкаст помогает привлекать людей к диалогу прежде всего из-за своей гибкости и ненавязчивости. При его создании мы проводили брейнштормы внутри команды, анализировали потребности родителей и работали с их реальными запросами. Более того, мы непосредственно опрашивали родителей, чтобы определить темы, которые им откликаются больше всего«, — рассказал он.

Дарья Аитова верит в эффективность формата подкаста. Фото: Дарьи Аитовой

Решение работать с аудиторией именно через онлайн-форматы основывается на конкретных наблюдениях.

«Мы увидели важную тенденцию: самым удобным и эффективным форматом восприятия информации о воспитании и позитивном родительстве для родителей являются онлайн-материалы. Это объясняется тем, что их можно просматривать в удобное время, в собственном темпе, без необходимости включаться в дополнительное взаимодействие«, — отмечает она.

Еще одним показательным примером является комплексная работа общественной организации «Девчата». Здесь много работают над профилактикой, а также развивают молодежное лидерство через Феминистическую академию, а еще предлагают долгосрочную психологическую поддержку молодым людям, сосредотачиваясь на сопровождении процессов восстановления, а не только на реагировании на кризисы.

Отдельное измерение — цифровое. «Мы используем диджитал как инструмент просвещения, который позволяет говорить о сложных темах просто и доступно для молодежи«, — объясняет член организации Екатерина Зайченко.

Речь идет не только об информации, а о форматах, которые не похожи на образование в классическом понимании. Например, песня «Guard Your Borders (STOP!)», созданная вместе с Тетей Пандой в TikTok , или подкаст «Сила в тебе " , где сложные темы обсуждаются через опыт людей, которым аудитория доверяет. Это меняет саму динамику — от «рассказа» к «вовлечению».

Именно здесь и пригодились интерактивные форматы — онлайн-тесты, которые работают как быстрый и персонализированный опыт. Они позволяют не просто получить информацию, а сразу же соотнести ее с собой — например, оценить собственное поведение в цифровой среде или научиться замечать проявления насилия в повседневной жизни. И именно поэтому они работают.

Театральная режиссерка и фасилитаторка прикладного театра Айнур Зарринтак из Азербайджана сосредотачивается на использовании театра как инструмента для поддержания психического здоровья, эмоционального самовыражения и креативности молодежи.

VR-сессия — использование иммерсивных технологий для взаимодействия с молодежью. Фото: Айнур Зарринтак

«Вместе с моей командой мы также работали над двумя спектаклями, адаптированными для виртуальной реальности, и с одним инклюзивным роботом-медведем. Благодаря этим продуктам мы можем оценить, как мы также можем работать в виртуальной реальности с психическим здоровьем и креативностью», — говорит она.

Айнур Зарринтак особенно заинтересовалась методологиями поддержки психического здоровья, которые используются в Финляндии. «Они ориентированы на взаимодействие, эмоциональную безопасность и невербальное участие, что является ключевым для молодых людей, которые переживают одиночество, игровую зависимость или социальную изоляцию», — отмечает она.

Айнур Зарринтак видит большой потенциал в применении опыта ЕС. Фото: Айнур Зарринтак

Она рассматривает возможность применения этих подходов в своей театральной работе в Азербайджане, сочетая творческие методы — драму и повествование.

Почему иногда достаточно просто выйти из дома

В Финляндии не все перемены начинаются с разговора. Иногда они начинаются с того, чтобы иметь куда пойти.

Верхний этаж отведен под библиотеку. Коллаж: Ольги Консевич

В Хельсинки много таких мест - только в черте города есть около 60 молодежных пространств.

И это не отдельные инициативы, а системная работа: все финансируется городом, поэтому для молодежи это абсолютно бесплатно. «В таких пространствах молодежь может заниматься спортом, творчеством и социальным взаимодействием в одном месте — от баскетбола или бокса до рукоделия, кулинарии или настольных игр«, — рассказали сотрудники центральной библиотеки в Хельсинки.

Центральная библиотека. Фото: Ольги Консевич

Внутри все выглядит как пространство для различных активностей. Есть студии звукозаписи и подкастинга, где можно записывать аудио или музыку, видео- и фотостудии, монтажные станции, оборудование, которое можно использовать на месте. Есть игровые зоны, комнаты для групповой работы, открытые пространства для встреч и мероприятий. Все это доступно бесплатно.

Посетители могут забронировать место в студии и одолжить инструменты с помощью читательского билета. Коллаж: Ольги Консевич

Такие центры важны во времена нестабильности, поскольку в 2025 году уровень безработицы в Финляндии вырос примерно до 10% , тогда как среди молодежи он достиг 20%, что является одним из самых высоких показателей в ЕС.

Модели работают, а системы — нет?

В последние годы инициативы в рамках EU4Youth — крупнейшей программы поддержки молодежи в Восточном партнерстве — формируют общую основу, от трудоустройства до психического здоровья.

Наблюдения национальных координаторов показывают, что эффективные модели уже имеют общие черты. Лучше всего работают те, которые снижают порог входа и не требуют сложных процедур, обеспечивают анонимность и не заставляют сразу же «официально» обращаться за помощью. Важную роль играют форматы «равный равному» — когда молодые люди общаются с молодыми людьми, — а также подходы, учитывающие культурный контекст и привычки самих пользователей. Но ключевым является системная профилактика: не отдельные кампании или проекты, а постоянное присутствие поддержки, которая становится частью повседневной жизни.

Среди вызовов — короткие проектные циклы. Инициативы появляются, но редко имеют продолжение — каждый раз приходится начинать заново, без накопления опыта и без стабильного эффекта. Усилия часто направлены на реагирование, а не на раннее вмешательство. Это четко видно даже там, где мероприятий много — само их количество не означает, что система работает.

Неравенство доступа особенно очевидно. В меньших странах, таких как Молдова и Армения, или за пределами крупных городов возможности резко ограничены, а поддержка становится фрагментарной или вообще недоступной. К этому добавляется невидимость некоторых групп. Молодые люди, которые не вписываются в «стандартные» категории программ, часто просто выпадают из поля зрения, а следовательно, и теряют доступ к помощи. В таких условиях даже существующие службы не гарантируют, что те, кто в них больше всего нуждается, смогут ими воспользоваться.

Ситуацию также осложняет общий контекст. В некоторых странах законодательство не соответствует потребностям молодежи или остается слишком общим, чтобы работать на практике. В других, таких как Грузия или Беларусь, политический контекст влияет даже на возможность исследования темы, не говоря уже о системных решениях. Это означает, что вопрос касается не только ресурсов или подходов, но и того, насколько среда позволяет этим подходам развиваться.

Опыт Финляндии показывает, как может выглядеть системный государственный ответ. Опыт Украины и Азербайджана демонстрирует, как эти решения адаптируются в контекстах с меньшими ресурсами и большими вызовами. Именно на этом пересечении программа EU4Youth финансирует местные инициативы в последние годы, и именно здесь сейчас формируется новая модель работы с молодежью в регионе.

