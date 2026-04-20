Почему взрыв реактора может быть хуже ядерной бомбы: известный физик предупредил об опасности войны у АЭС

Разрушение энергоблока атомной электростанции может повлечь за собой катастрофу континентального масштаба, последствия которой иногда могут быть даже опаснее, чем после применения ядерного оружия.

Об этом доцент КНУ им. Тараса Шевченко и популярный блоггер Михаил Высоцкий рассказал в эксклюзивном интервью специальной корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

Взрыв на АЭС может стать катастрофой для всего континента

По словам ученого, атомные электростанции являются объектами повышенной опасности, требующими максимальной безопасности, особенно во время войны.

«Конечно, если мы говорим об электростанции, это объект, который требует огромной безопасности. И если мы говорим о разрушении любого находящегося там энергоблока, то это может вызвать катастрофу, которая будет не только локальной катастрофой здесь, а которая будет катастрофой для всего континента», — рассказал Высоцкий.

Он напомнил, что в Украине работают несколько атомных электростанций, и каждая из них нуждается в особой защите.

«Поэтому проблема не в том, что их в Украине много. Да, у нас четыре электростанции: Ровенская, Хмельницкая, Южноукраинская, Запорожская. И у нас есть неработающая Чернобыльская электростанция. Но проблема в том, что именно в этих областях нужно максимально лишать любую возможность потенциальной опасности», — отметил физик.

По его мнению, боевые действия вблизи таких объектов представляют чрезвычайно высокий риск.

«Если такое действительно произойдет, это будет крушение не просто здесь и сейчас. Это будет крушение не просто там для города Нетешин возле Хмельницкого АЭС, а это будет крушение для всей страны, это будет крушение для всего континента, и это может быть крушение для всей планеты», — подчеркнул Высоцкий.

Последствия могут быть хуже ядерного взрыва

Физик пояснил, что главная опасность аварии на атомной станции заключается не в взрывной волне, а в масштабном радиоактивном загрязнении.

«Если мы говорим о взрыве возле определенной атомной электростанции, который может разрушить энергоблок, то это будет практически почти применение ядерного оружия. Да, это не ядерный взрыв, но по своим последствиям это может быть еще хуже ядерного взрыва. Потому что ядерный взрыв, в первую очередь, уничтожает энергию, ядерный взрыв уничтожает ударной волной, температурой, а взрыв саркофага, взрыв атомного реактора — это выброс огромного количества загрязнения», — добавил Высоцкий.

По его словам, направление распространения радиоактивных веществ зависит от погодных условий.

«Причем, куда это улетит загрязнение — совершенно непонятно. Оно может не обязательно полететь сюда, оно может улететь куда-то в Европу. Это зависит, к сожалению, от ветров, мы здесь ничего не можем сделать», — отметил физик.

Решающую роль играют погода и климат

Ученый подчеркнул, что масштаб последствий возможного инцидента будет в значительной степени зависеть от природных условий.

«Если такое вдруг случается, то в первую очередь на последствия будет влиять то, какие ветры, какие происходящие вокруг дожди климат. А на климат мы никак не можем повлиять», — рассказал Высоцкий.

Он добавил, что риски слишком велики, поэтому такие объекты должны быть максимально защищены.

«Я все же продолжаю очень надеяться, что такого не случится, потому что это будет всем плохо», — подытожил он.

