Чому вибух реактора може бути гіршим за ядерну бомбу: відомий фізик попередив про небезпеку війни біля АЕС

Руйнування енергоблока атомної електростанції може спричинити катастрофу континентального масштабу, наслідки якої інколи можуть бути навіть небезпечнішими, ніж після застосування ядерної зброї.

Про це доцент КНУ ім. Тараса Шевченка та популярний блогер Михайло Висоцький розповів в ексклюзивному інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

Вибух на АЕС може стати катастрофою для цілого континенту

За словами науковця, атомні електростанції є об’єктами підвищеної небезпеки, які потребують максимальної уваги, особливо під час війни.

«Звичайно, що якщо ми кажемо про електростанцію, це об’єкт, який потребує величезної безпеки. І якщо ми кажемо про руйнування будь-якого енергоблока, який там розташований, то це може викликати катастрофу, яка буде не тільки локальною катастрофою тут, а яка буде катастрофою для всього континенту», — розповів Висоцький.

Він нагадав, що в Україні працюють кілька атомних електростанцій, і кожна з них потребує особливого захисту.

«Тому проблема не в тому, що їх в Україні багато. Так, у нас чотири електростанції: Рівненська, Хмельницька, Південноукраїнська, Запорізька. І у нас є Чорнобильська електростанція, яка не працює. Але проблема в тому, що саме в цих областях треба максимально уникати будь-якої можливості для потенційної небезпеки», — зазначив фізик.

На його думку, бойові дії поблизу таких об’єктів становлять надзвичайно високий ризик.

«Якщо таке дійсно відбудеться, це буде катастрофа не просто тут і зараз. Це буде катастрофа не просто там для міста Нетішин біля Хмельницької АЕС, а це буде катастрофа для всієї країни, це буде катастрофа для всього континенту, і це може бути катастрофа для всієї планети», — наголосив Висоцький.

Наслідки можуть бути гіршими за ядерний вибух

Фізик пояснив, що головна небезпека аварії на атомній станції полягає не у вибуховій хвилі, а у масштабному радіоактивному забрудненні.

«Якщо ми кажемо про вибух біля певної атомної електростанції, який може зруйнувати енергоблок, то це буде фактично майже застосування ядерної зброї. Так, це не ядерний вибух, але за своїми наслідками це може бути ще гірше, ніж ядерний вибух. Тому що ядерний вибух насамперед знищує енергію, ядерний вибух знищує хвилею ударною, температурою, а вибух саркофага, вибух атомного реактора — це викид величезної кількості забруднення», — додав Висоцький.

За його словами, напрямок поширення радіоактивних речовин залежить від погодних умов.

«Причому, куди це полетить забруднення — абсолютно незрозуміло. Воно може не обов’язково полетіти сюди, воно може полетіти кудись до Європи. Це залежить, на жаль, від вітрів, ми тут нічого не можемо вдіяти», — зазначив фізик.

Вирішальну роль відіграють погода і клімат

Науковець підкреслив, що масштаб наслідків можливого інциденту значною мірою залежатиме від природних умов.

«Якщо таке раптом трапляється, то насамперед на наслідки впливатиме те, які вітри, які дощі, що відбувається навколо, клімат. А на клімат ми ніяк не можемо вплинути», — розповів Висоцький.

Він додав, що ризики занадто великі, тому такі об’єкти мають бути максимально захищені.

«Я все ж таки продовжую дуже сподіватися, що такого не трапиться, бо це буде погано всім», — підсумував він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ЧОМУ ВІЙНА ОБОВ’ЯЗКОВО ЗАКІНЧИТЬСЯ? Відомий фізик ВИСОЦЬКИЙ дав прогноз