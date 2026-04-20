Папуги свідомо використовують імена людей, а не просто повторюють їх — що виявили вчені

Папуги можуть називати людей на ім’я

Вчені відповіли на запитання: чи можуть тварини використовувати ім’я як позначення конкретної особини. Замість спостережень у дикій природі вони зосередилися на папугах, які живуть поруч із людьми — птахах, відомих своєю здатністю імітувати людську мову.

Нове дослідження під керівництвом Лорін Бенедикт з Університету Північного Колорадо розглядає цю ідею на основі великого масиву даних, про що йдеться в журналі PLOS One.

Складність вивчення звуків у природі

Дослідники уникнули поширеної проблеми вивчення комунікації тварин: звуки в дикій природі дуже складно інтерпретувати.

«Ми не можемо стверджувати, що вони аналогічні людським іменам, оскільки сигнали тварин часто дуже відрізняються, а також тому що ми не повністю розуміємо їхній намір», — зазначила співавторка дослідження Крістін Далін з Університету Піттсбурга в Джонстауні.

Папуги, які живуть із людьми, мають перевагу — вони використовують наші слова.

Багато папуг використовують імена

Дослідники провели онлайн-опитування «Що каже Поллі?» і попросили власників папуг поділитися словами та фразами, які вживають їхні птахи.

Було зібрано дані про 1202 папуги з 89 видів. Із них 884 мали зафіксовані приклади мовлення.

Серед них 413 папуг використовували людські імена, що приблизно становить 47%. Загалом ці птахи відтворили понад 800 фраз з іменами у 63 видах.

Багато папуг знали кілька імен, поєднуючи власне ім’я з іменами людей і домашніх тварин. Один птах знав щонайменше дев’ять імен. Деякі навіть використовували прізвиська, наприклад змінюючи «Квінс» на «Квінсенатор».

Найчастіше папуги називали власне ім’я. Далі — імена людей, інших птахів і домашніх улюбленців, зокрема собак.

Цікавий факт у тому, що жоден папуга не використовував назви місць.

Ймовірно, це відображає мовлення людей поруч із ними — люди часто повторюють ім’я птаха, але рідко використовують назви місць у спілкуванні з ним.

Вчені класифікували всі фрази за контекстами: привітання, прощання, привернення уваги, прохання. Результати підтвердили, що імена виконують соціальну функцію.

Папуги використовували імена, щоб привітатися, побажати «добраніч» або привернути увагу людини. Несоціальні випадки були рідкісними.

Докази використання імен

Дослідження зосереджувалося на осмисленому використанні імен. Спочатку вчені шукали «доречне» використання — коли птах правильно застосовує ім’я до конкретної особи (наприклад, просить собаку Руфуса бути тихіше).

Далі оцінювали «індивідуалізоване» використання — коли ім’я застосовується лише до однієї конкретної особи, а не до групи.

Загалом 88 папуг із 30 видів продемонстрували доречне використання імен. Із них 42 птахи (19 видів) використовували імена індивідуально.

Деякі приклади особливо показові: один птах казав «на добраніч [ім’я]» кожному члену своєї «зграї». Щонайменше десять папуг кликали людину на ім’я лише тоді, коли її не було поруч.

Це може свідчити про розуміння того, що об’єкти існують навіть поза полем зору. Дослідники вважають, що результати узгоджуються з ідеєю: тварини здатні використовувати імена як голосові мітки.

Сірі папуги — найуспішніші

Серед видів із достатньою кількістю даних особливо виділилися африканські сірі папуги.

Близько 67% із них правильно використовували імена, а приблизно 38% — індивідуально. Це значно більше, ніж у інших видів.

Ці результати узгоджуються з попередніми дослідженнями, зокрема роботами Ірен Пепперберг і її відомого папуги Алекса.

Не всі птахи використовували імена «правильно». Багато папуг вимовляли власне ім’я, коли хотіли привернути увагу, наприклад казали «Привіт, Поллі», звертаючись до людей.

Дослідники зазначають, що це нагадує поведінку маленьких дітей, які іноді називають себе на ім’я — явище, відоме як ілеїзм.

Питання для майбутніх досліджень

За словами Далін, дослідження показує, що папуги мають як когнітивні, так і вокальні здібності використовувати імена по-різному — для спілкування з людьми і навіть для згадки про відсутніх.

Водночас спостерігається значна різниця між видами і навіть між окремими птахами одного виду. Це залишає відкритими питання про те, як і чому тварини використовують імена.

Тож наступного разу, коли папуга звернеться до вас на ім’я, це може бути не просто копіювання звуку. Ймовірно, це базова форма соціальної комунікації — така, якою люди користуються вже дуже давно.