Рожденные в 2026 году: кто первый появился на свет в Киеве и о какой примете рассказали врачи

Новый 2026 год Украина встретила с новой надеждой. В столичных роддомах под звуки праздника, который в этом году в Киеве впервые за время полномасштабной войны прошел без обстрелов, появились на свет первые украинцы.

Кто родился первым и какие приметы видят в этом врачи — в сюжете корреспондента ТСН Натальи Ткачук.

Поездка в роддом в 00:04

Для киевлянки Анны Карелиной новогодняя ночь стала настоящим марафоном. Она успела приготовить праздничный ужин, принять друзей и даже попробовать запеченную утку. Однако уже через несколько минут после полуночи стало понятно: малыш решил не ждать.

«Мы зашли в роддом в 00:04», — вспоминает Анна.

Уже через несколько часов на свет появился крепкий мальчик (вес 3600 г, рост 54 см). Теперь в семье будет двойной праздник, а сыну будут выбирать имя из «топ-списка»: Алан, Александр или Дмитрий.

Это уже второй ребенок в семье — Анна воспитывает двухлетнюю доченьку. Интересно, что все члены семьи — «зимние», поэтому традиция продолжилась.

Символ мира: на второй минуте года родился мальчик

Врачи Киевского перинатального центра отмечают: первым в 2026 году, всего через две минуты после двенадцати, родился именно мальчик.

«Бытует мнение, что мальчики рождаются к войне. Но последние три года чаще рождались девочки. Теперь увидим, насколько мальчики нас приведут к миру», — делится наблюдениями заместитель директора центра Олег Маланчук.

Бэби-бум в новогоднюю ночь

Медики фиксируют положительную тенденцию: в эту новогоднюю ночь на свет появилось больше малышей, чем в предыдущие годы войны.

В перинатальном центре: 7 младенцев (4 мальчика и 3 девочки).

В целом по Киеву: еще 5 малышей в других учреждениях.

Врачи также отмечают удивительный факт: во время войны участились многоплодные беременности. Только за прошлый год в столичном перинатальном центре родилось 4 тройни и 199 двоен. Для медиков это главный показатель того, что демографический кризис, несмотря на все вызовы, будет преодолен.

