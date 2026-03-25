Гимназия "Киевская Русь"

Конфликт вокруг закрытия столичной гимназии «Киевская Русь» набирает обороты. Здание, построенное в 2013 году, внезапно признали аварийным. В Дарницкой районной государственной администрации (РГА) ссылаются на выводы экспертов, однако родители учеников убеждены: причины закрытия надуманы, а документы — противоречивы.

«Аварийная» с 2025 года: почему гимназию закрывают только сейчас?

Главный вопрос, который беспокоит громаду: почему заключение экспертизы, датированное еще апрелем 2025 года, стало основанием для срочного закрытия заведения только в 2026-м? Родители отмечают, что в течение почти года рекомендации специалистов игнорировались.

«Если здание настолько опасно с апреля 2025 года, то почему чиновники ничего не делали почти год? В сентябре дети спокойно начали учебный год в „аварийном“ помещении. Это выглядит как манипуляция, чтобы в нужный момент использовать этот аргумент», — рассказывает Ольга, мать одного из учеников.

По словам родителей, видимых признаков разрушения гимназии им не продемонстрировали: ни трещин в стенах, ни влажных подвалов. Единственный заметный признак — деформация плитки на полу в коридоре, что, по мнению общины, не является основанием для остановки работы всего заведения.

Дистанционное обучение и угроза закрытия на два года

Больше всего родителей волнует, что с середины февраля ученики гимназии учатся дистанционно, а если учебное заведение закроют на ремонт, то он может затянуться на годы. Родительское сообщество категорически против расформирования классов и перевода детей в другие школы района. В феврале гимназия уже прекратила набор в пятые классы, что усилило слухи о попытке освободить помещение для создания частной школы.

Именно поэтому общественность и родители детей требуют от районной власти, чтобы новый учебный год для детей начался 1 сентября 2026 года в очном формате непосредственно в стенах гимназии «Киевская Русь».

Позиция власти: «гимназия останется коммунальной»

Председатель Дарницкой РГА Александр Ковтунов на встрече с коллективом и родителями объяснил, что здание находилось под мониторингом из-за конструктивных недостатков, которые в последнее время «стали угрожающими». Однако на самой встрече документов, подтверждающих аварийное состояние, чиновник не предоставил, зато предложил совместно осмотреть помещение.

«Уже на этой неделе планируем выезд непосредственно в здание гимназии. Также пригласим экспертов, которые готовили выводы, ставшие основанием для принятых решений (в частности на комиссии ТЭБ и ЧС), чтобы заслушать их и обсудить возможные пути решения ситуации», — отметил председатель Дарницкой РГА.

Он добавляет, что решением комиссии ТЭБ и ЧС предусмотрено проведение комплексного обследования здания. То есть не все здание является аварийным.

«Это позволит определить, возможна ли частичная эксплуатация помещений параллельно с ремонтными работами, или необходимо полное закрытие заведения для выполнения противоаварийных мероприятий. Отдельно подчеркиваю: гимназия останется в коммунальной собственности и не будет передаваться в частное пользование», — обещает глава района.

По словам чиновника, родители могут также привлекать независимых экспертов для формирования собственной позиции.

Между тем директор гимназии никак не комментирует события, которые происходят в учебном заведении, несмотря на многочисленные обращения. Даже после официального запроса ТСН.ua нам ответила не директор, а руководство районного управления образования.

Разъяснение относительно трещин и резкого ухудшения состояния здания

В Управлении образования Дарницкого района на запрос ТСН.ua сообщили, что в период эксплуатации здания Гимназии «Киевская Русь» обнаружены повреждения отдельных участков здания в виде трещин на перегородках и плитах перекрытия, помещениях подвала, фасада, деформации плитки на лестничных клетках и в местах общего пользования.

«С целью изучения причин возникновения указанных повреждений и возможности дальнейшей эксплуатации здания управлением образования в 2023 и 2025 годах были привлечены специалисты ГП „Научно-исследовательский институт строительного производства“ (ГП „НИИСВ“) к проведению комплексного обследования здания», — сообщила ТСН.ua начальница управления Евгения Списовская.

И добавляет, что из-за резкого ухудшения технического состояния здания гимназии, Дарницкая РГА обратилась письмом (от 27.02.2026 № 101-1769) к председателю Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (Комиссия ТЭБ и ЧС) В. Кличко с просьбой рассмотреть на заседании критический вопрос о техническом состоянии здания и обеспечения финансирования восстановления его эксплуатационной пригодности.

Строителям гимназии придется отвечать за брак

«На заседании Комиссии ТЭБ и ЧС (протокол № 15 от 18.03.2026) принято решение временно остановить использование здания Гимназии из-за выявленных недостатков и потенциально опасных конструктивных элементов. Также решением комиссии предусмотрено проведение комплексного обследования здания. По его результатам определят, возможна ли частичная эксплуатация помещений параллельно с ремонтными работами, или заведение придется полностью закрыть на время выполнения противоаварийных мероприятий», — отмечает в своем ответе Списовская.

Начальница управления образования Дарницкой РГА подчеркивает, что лиц, ответственных за неудовлетворительное состояние здания Гимназии, построенной в 2013 году ЧАО «ХК „Киевгорстрой“, будут устанавливать соответствующие органы. И уверяет, что слухи о том, что учебное заведение станет частным, не соответствуют действительности.

«Согласно решению Киевсовета от 02.12.2010 № 284/5096, Гимназия „Киевская Русь“ включена в перечень объектов права коммунальной собственности территориальной общины города Киева. Передача из коммунальной собственности в частную указанного заведения не планировалась и не планируется», — отмечает Евгения Списовская.