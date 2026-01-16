В Киеве презентовали первый украинский сериал "Тихая Нава" в стиле true crime

"Тихая Нава" / © ТСН

Реклама

Несмотря на трескучие морозы, в одном из столичных кинотеатров было людно. Поклонники кино собрались на допремьерный показ первого украинского сериала в стиле true crime — «Тихая Нава». Череда жутких изнасилований, городок под боком в столице и подозреваемый, на которого никто не мог подумать.

Кто виноват во вспышке насилия — узнавал корреспондент ТСН Дмитрий Фурдак.

Черные пакеты и роли для гостей

Премьера началась необычно: каждому гостю предлагали выбрать одну из трех ролей — следователь, свидетель или подозреваемый. Корреспондент ТСН выбрал роль подозреваемого и получил загадочный «пресс-пакет».

Реклама

Дмитрий Фурдак, корреспондент ТСН: «Внутри — разные виды чаев и коробка с чашкой. Возможно, это намек на то, что преступление в сериале происходило с помощью разбитой посуды? Ротация покажет».

Художественное описание реальных ужасов

«Тихая Нава» — это детективный мини-сериал на восемь серий. Он снят в популярном формате true crime, то есть в основе сюжета лежат события, происходившие в реальной жизни. Сценарий описывает серию жестоких изнасилований в небольшом городке Тихая Нава недалеко от Киева.

Представители платформы Киевстар ТВ отмечают, что кроме уникального сюжета, сериал имеет важную социальную миссию.

«Наша задача — чтобы зритель получил что-то уникальное, но также, чтобы остался социальный подтекст. Надо говорить через художественные сериалы о важном — о том, что не надо молчать о насилии», — отмечают авторы проекта.

Реклама

Звездный состав сериала

Главную роль — молодого юриста, который оказывается в центре подозрений, — сыграл звезда украинского кино Александр Рудинский. Актер шутит, что самую неожиданную реакцию на свою работу получил от мамы своей жены еще до выхода сериала.

Александр Рудинский, актер: «Моя теща увидела трейлер и сказала: „Саша, зачем ты в этом снимался, ты убийца!“ Говорит, ты убийца, я это знаю точно. Она даже моей жене Марии начала говорить: зачем ты позволила ему там играть?»

Несмотря на мрачный сюжет, Александр признается, что работать было в удовольствие, ведь на площадке собралось много коллег из театра имени Ивана Франко. Отца главного героя сыграл Андрей Саминин, который был преподавателем Рудинского в университете. Также в ленте снялись Настя Поставит и Паша Шпигун.

Еще одна звезда «Тихої Нави» — Сергей Кисель. Актер не скрывает радости от большого проекта: «Мы для этого и работаем, чтобы достигать определенных высот. Надеюсь, материал вызовет у людей сильные эмоции».

Реклама

Где посмотреть?

Разгадать тайну жутких преступлений в Тихой Наве можно уже сейчас. Все восемь серий детектива доступны к просмотру исключительно на платформе Киевстар ТВ через мобильное приложение или сайт.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 18:00 НАЖИВО! ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ ПЯТНИЦЫ, 16 СЕСЯЧНЯ