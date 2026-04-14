Выборы в Венгрии: что говорят венгры на Закарпатье и почему называют себя "крепостными 19 века"

На Закарпатье, где проживает венгерское нацменьшинство, обсуждают результаты выборов в Венгрии и потерю власти Виктором Орбаном.

Какая там ситуация и что говорят люди — в материале корреспондента ТСН Натальи Ярмолы.

Какова ситуация в Береговом

Берегово — столица венгров Закарпатья. До границы с Венгрией здесь менее 10 километров. Большинство населения здесь общается на двух языках и имеет два паспорта — украинский и венгерский. Но во время полномасштабного вторжения жизнь здесь чувствуется как будто между двух огней.



«Именно здесь за парламентскими выборами в Венгрии следили особенно внимательно. Ведь Орбан всегда уделял большое внимание здешней общине. Открывал школы, садики, раздавал деньги и венгерские паспорта — еще когда украинское законодательство это запрещало. В ответ получал благосклонный электорат и рычаги влияния на Украину», — говорится в сюжете ТСН.

Но война и обострение украино-венгерских отношений все изменили. Если на выборах 2022 года здесь почти единодушно поддержали Орбана, то сейчас его рейтинг пошатнулся.

На улицах сел Береговской общины 90% людей говорят исключительно на венгерском. Поэтому, враждебная к Украине пропаганда Орбана из подконтрольных ему медиа — легко просачивается в разговоры между людьми.

Украинские села возле границы с Венгрией пустеют

Но больше всего сейчас жителей беспокоит сокращение населения в селах вдоль венгерской границы. Многие венгры защищают Украину. Еще больше выехали за границу.



«После полномасштабного вторжения венгерские села ощутимо опустели. Большинство уехали жить в Венгрию. Так, население этого региона со 150 тысяч этнических венгров сократилось до примерно 60-70 тысяч», — говорится в сюжете ТСН.



«Они ненавидят своих венгров. Если те идут туда жить, они их презирают просто. Они говорят, что они — украинцы», — говорит местный житель.

На место тех, кто уехал — беженцы из других украинских городов не приехали — этнически венгерские села сложны для интеграции. Здесь гораздо труднее найти украинскую школу и садик — они в основном венгерские.

Сколько венгерских школ на Закарпатье

В городе Береговое соотношение так — 3 украинские школы, 3 венгерские и 2 смешанные.

Директор украинской гимназии Владимир Кенейз объясняет: венгерские ученики, учителя и школы дополнительно финансируются венгерскими организациями. Поэтому, их выбирают чаще.

«Я знаю, что в определенной степени стимулируют учителей, которые работают в венгерских школах. Возможно, нам надо было так стимулировать свои общины и в Румынии, и в той же Венгрии», — говорит он.



в 2017 году Украина приняла закон об образовании, который предусматривал, что начиная с 5 класса ученики постепенно должны были переходить на обучение на украинском. Этот вопрос Виктор Орбан политизировал. И несмотря на то, что впоследствии Украина пошла на уступки и смягчила требования закона именно для венгров — заявлял об ущемлении прав национального меньшинства. В частности, этим объяснял нежелание поддерживать вступление Украины в ЕС.

«Крепостные из 19 века» — почему глава общины венгров Киевщины критикует Орбана

Глава общины венгров Киевщины Тибор Тома родом именно из Берегово. В Киев переехал сразу после окончания школы. И уже на расстоянии смог оценить преимущества своего двуязычия. Говорит: вопрос языковых притеснений подогрет Орбаном искусственно.



«Если ты венгр и ты владеешь украинским языком, ты имеешь гораздо больше возможностей, чем украинец. Это я чувствую даже по сегодняшний день. И, к сожалению, Орбан их направил в то русло, чтобы владеть только венгерским языком, для того, чтобы они оставались такими крепостными 19-го века, и он их мог эксплуатировать для своих целей», — говорит Тибор Тома.

Ожидания от новой власти в Венгрии

Теперь на границе с Венгрией все в ожидании — какой будет политика нового премьера Венгрии.

Петер Мадьяр, чья партия «Тиса» победила орбановский «Фидес», пока публично не высказывал свою позицию относительно закарпатских венгров.

А вот по Украине уже заявил — заем в 90 миллиардов евро разблокирует, однако вступление Украины в ЕС планирует выносить на референдум.

