Поддержит ли Венгрия вступление Украины в ЕС: Мадяр сделал неожиданное заявление

ЕС и Украина / © Associated Press

В понедельник, 13 апреля, новоизбранный лидер Венгрии Петер Мадяр заявил, что его страна не поддержит ускоренное вступление Украины в Евросоюз. Все из-за состояния войны и необходимости соблюдения общих процедур.

Соответствующее заявление политик сделал на следующий день после победы его партии «Тиса» на состоявшихся 12 апреля 2026 года парламентских выборах.

Что заявил Мадяр против скорейшего вступления Украины в ЕС

Лидер партии «Тиса» подчеркнул, что позиция его политической силы последовательна, в отличие от предыдущего правительства Виктора Орбана. Он подчеркнул, что техническое выполнение условий вступления сейчас нереалистично.

«Я могу сказать, что мы с самого начала заявляли, что не поддерживаем ускоренное вступление Украины в ЕС. Во-первых, речь идет о стране, которая находится в состоянии войны, и абсолютно невозможно, чтобы Европейский Союз принял страну, которая находится в состоянии войны», — заявил Петер Мадяр.

По словам политика, статус страны в состоянии войны делает невозможным проведение «настоящих переговоров» и детальное обсуждение разделов соглашения о вступлении. Мадяр убежден, что каждый кандидат в членство должен пройти стандартный процесс без каких-либо преференций или сокращенных сроков.

Критика Виктора Орбана и требование референдума

Мадяр подверг критике Виктора Орбана за непоследовательность, напомнив, что в 2022 году тот требовал немедленно принять Украину в ЕС, а впоследствии начал этому активно мешать. Политик заверил, что его правительство не будет менять свою позицию «каждые полгода».

По словам Мадяра, после разговоров с европейскими коллегами он убедился: большинство стран ЕС также не поддерживают идею ускоренного вступления. Он также добавил: даже если Украина успешно пройдет все этапы переговоров, окончательное решение будет принято гражданами Венгрии на общенациональном референдуме.

«Невозможно даже провести настоящие переговоры, обсудить множество разделов о вступлении, поэтому, по моему мнению, это сейчас не имеет никакого значения, но я вижу, что есть определенные движения в этом направлении», — резюмировал лидер Венгрии.

По мнению Мадяра, на сегодняшний день вопрос вступления Украины не актуален для европейской повестки дня в краткосрочной перспективе.

Петер Мадяр победил на выборах в Венгрии — что известно

Напомним, в Венгрии завершилась 16-летняя эпоха Виктора Орбана: на выборах 12 апреля оппозиционная партия «Тиса» получила конституционное большинство (138 мест из 199).

Несмотря на прогнозы об обжаловании, Орбан уже признал поражение и поздравил лидера оппозиции Петера Мадяра. В ночь на 13 апреля тысячи венгров праздновали победу на улицах Будапешта. Мадяр заявил о возвращении Венгрии в курс надежного партнерства с ЕС, НАТО и соседними странами, который уже поздравил польский премьер Дональд Туск.

Ранее мы писали, Петер Мадяр стал сенсацией европейской политики, но его видение будущего Украины остается сложным и неоднозначным.

Все потому, что позиция Венгрии по отношению к Украине может кардинально измениться в зависимости от успехов лидера партии-победительницы «Тиса» Петера Мадяра во внутренней политике. Ключевыми факторами станут благосостояние венгров и состав нового правительства, которое сформируют в мае.

Также мы писали, что политик объяснил, почему Венгрия не сможет остановить процесс с выделением кредита ЕС для Украины, хотя и откажется от финансового участия.