В Венгрии после выборов "потеряли" Сийярто — что обнаружил Мадяр
После выборов в Венгрии все потеряли министра иностранных дел. Сейчас в МИДе якобы уничтожаются важные документы по санкциям.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после поражения на выборах партии «Фидес» Виктора Орбана, получившей всего 55 мандатов, появился в ведомстве, где, по словам победителя Петера Мадяра, началось уничтожение документов, связанных с санкционной политикой.
Об этом во время пресс-конференции заявил лидер партии «Тиса» Петер Мадяр.
По словам Мадяра, в Министерстве иностранных дел якобы начали уничтожать документы с помощью шредера.
«Я могу сказать им только одно: этого будет недостаточно», — подчеркнул политик.
Он уверен, что даже после таких действий часть материалов удастся восстановить.
Вопрос к передаче власти
Мадяр также раскритиковал процесс передачи дел после выборов. По его словам, в нормальной ситуации идущее правительство должно передавать преемникам ключевую информацию, в частности в сфере национальной безопасности.
Однако, как утверждает политик, в Венгрии ситуация иная: часть документов остается неизвестной. Более того, существуют тайные контракты и соглашения, а также есть информация о неизвестных международных обязательствах и кредитах.
Планы новой власти
Мадяр заявил, что его команда намерена получить все «уцелевшие» документы после возможного уничтожения и провести полный аудит.
Он также пообещал обнародовать данные, если это не навредит нацбезопасности, подготовить новый государственный бюджет и восстановить принципы верховенства права.
Напомним, Петер Сийярто не появлялся публично после оглашения результатов выборов, где партия власти потерпела поражение. Его отсутствие вызвало волну слухов, однако уже на следующий день он был замечен у здания МИД в Будапеште.
Между тем Мадяр заявил, что новое правительство будет представлять всех граждан и вернет Венгрию к европейскому курсу, в частности, будет работать над разблокированием финансирования от ЕС.