"Выступал не по теме": Тищенко объяснил, почему "обнимался" с Леросом в Раде

"Выступал не по теме": Тищенко объяснил, почему "обнимался" с Леросом в Раде

Депутатов разняли коллеги, а в президентской фракции теперь требуют наказать обоих участников схватки.

Драка в Верховной Раде. Врукопашную снова пошел "слуга народа" Николай Тищенко, который уже не раз становился главным героем парламентских схваток.

Об этом 9 сентября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

На этот раз он пытался силой стянуть с трибуны Гео Лероса, чтобы прервать его выступление, в котором звучала критика президента и руководителя его Офиса. Лерос требовал объяснить, кто в Офисе президента допустил утечку информации, что привело к срыву спецоперации по задержанию боевиков-вагнеровцев, когда Тищенко бросился оттягивать его от микрофона. Лерос попытался сопротивляться и вырваться из объятий Тищенко. Но очевидная разница в весе помешала ему. Депутатов разняли коллеги, а в президентской фракции теперь требуют наказать обоих участников схватки. Тищенко позже объяснил: сорвал выступление Лероса, ибо тот выступал не по той теме, которую обсуждали в зале.

"Вы превращаете эту страну в филиал мафии!"- подбегает Тищенко, вырывает микрофон, начинается драка.

"Я, как гражданин в первую очередь, сделал все правильно. Я не дал возможности оскорблять нашего президента с трибуны в Раде. Оговаривать с трибуны не по теме нельзя. Мы даже законопроект проголосовали, что мы говорим только по теме, когда выходим к трибуне ", — отметил Тищенко.

"На меня постоянно идет прессинг в виде уголовных дел, поэтому я совершенно не исключаю, что меня могут на какое-то количество дней отстранить от работы ВР. Но я как продолжал говорить правду, так и буду в дальнейшем это делать", — апеллировал Лерос.

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