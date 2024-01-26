"Золотой мальчик" на Мальдивах: сын экс-мераТернополя признался, ездил ли отдыхать с блогерами

Почему одного из якобы участников поездки на Мальдивы, сына бывшего городского головы Тернополя, Петра Заставного, в родном городе называют "вандалом"? И почему культурное наследие оказалось беззащитным перед действиями скоробогатцев?

Об этом в эксклюзивном сюжете ТСН рассказали Дмитрий Святненко и Алла Пасс.

Сначала разоблачили блоггершу Таню Пренткович и ее бойфренда Андрея. Они вместе отдыхали на Мальдивах.

Он под видом волонтера выехал из Украины в Польшу… А потом их заметили в курортном ресторане на Мальдивах, так что правду прятать было негде. Парень попросил прощения.

"Когда я уже прибыл в Варшаву, организаторы несколько сместили дату на 23 января, чтобы провести больше анонсов, так у меня появились свободные дни", — отметил он.

Среди делегации отдыхающих был, якобы, замечен и Петр Заставный. Он сын бывшего мэра города Тернополь, а позже и народного депутата девятого созыва Романа Заставного.

Петр — типичный представитель "золотой молодежи" прекрасного города. Себя он называет ресторатором, продюсером и вообще успешным бизнесменом. В свои 31 управляет сетью ресторанов. Правда, большинство из них, говорят местные активисты, открылись во времена каденции отца и принадлежат политике.

Это видео снято в сентябре прошлого года. На входе в ресторан, принадлежащий семье Заставных, произошел конфликт – охрана заведения не пустила внутрь военнослужащего.

“Здесь не военные дела. У нас военных нет”.

Когда этот разговор попал в СМИ, Петр в своем блоге извинился за инцидент. Но скандал уладить не удалось. Активисты обратились в ТЦК с требованием вручить владельцам заведения повестки.

Петр Билан – общественный активист из Тернополя, теперь военнослужащий. Семью Заставных открыто называет уклоняющимися. Ситуацию с повестками он держит, как говорится, на контроле. Через полгода после инцидента в ресторане обращался в ДБР из-за бездействия ТЦК.

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Больше суток наши журналисты пытались договориться с Петром Заставным на интервью. Он согласился, только когда съемочная группа ТСН пришла в его бутик. Загранпаспорта, сначала сказал, взять не додумался. А потом внезапно вспомнил, что один имеет при себе. Он оказался чистым.

"Я никогда не возвращался, потому что я и был здесь, и, в принципе, последние несколько месяцев я нахожусь в Украине, за границу нигде не уезжал... Зачем это делать, если можно пойти и спросить в програничную службу", — говорит Заставный. .

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Золотой мальчик" на Мальдивах?! Сын эксмера Тернополя ездил отдыхать с блоггерами?

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