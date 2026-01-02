ТСН в социальных сетях

Актрисе из сериала "Поймать Кайдаша" необходима срочная операция

У артистки проблемы со здоровьем, из-за которых она пока что не может работать.

Любовь Колесникова

Любовь Колесникова

Актриса из комедийного сериала "Поймать Кайдаша", заслуженная артистка Украины Любовь Колесникова нуждается в срочной операции.

Об этом сообщила режиссер и сценарист Наталка Ворожбит в своем Facebook. Она написала, что у Любови Колесниковой проблемы со здоровьем. Актриса потеряла зрение на один глаз и уже почти не видит на другой. Из-за этого артистка пока не может работать. И это при том, что Любовь Колесникова занимается внуком с особенностями.

"На сегодня Любовь Степановна не может работать, потому что не видит одним глазом, на втором тоже почти потеряла зрение, нужна операция", - написала Наталка Ворожбит.

Любовь Колесникова

Любовь Колесникова

Любови Колесниковой нужна операция, чтобы вернуть утраченное зрение. Только после хирургического вмешательства актриса сможет вернуться к работе и продолжит воспитывать внука. Поэтому, Наталка Ворожбит просит неравнодушных помочь собрать артистке средства не лечение.

Отметим, Любовь Колесникова сыграла в сериале "Поймать Кайдаша" роль Палажки - бабы Татьяны. В 2018 году актриса стала заслуженной артисткой Украины благодаря игре в спектакле "Вий. Докудрама". На сцене она воплотила роль бабы Соньки.

