Эрдоган поддержал мирные инициативы Трампа и заявил о контактах с Путиным: детали

Реджеп Тайип Эрдоган / © Associated Press

Реклама

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддерживает мирные инициативы американского коллеги Дональда Трампа.

Об этом он сказал, общаясь с журналистами после пятничной молитвы, сообщает CNN Türk.

По словам турецкого лидера, 5 января он проведет разговор с Трампом по поводу российско-украинской войны.

Реклама

«В понедельник вечером у нас также запланирован очередной разговор с Трампом. Будем иметь возможность обсудить вопросы по России и Украине, а также ситуацию в Палестине», — рассказал президент Турции.

Также, говорит Эрдоган, у него продолжаются контакты с кремлевским «фюрером» Владимиром Путиным, а также с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Я продолжаю встречаться с Путиным, Зеленским, Трампом и лидерами европейских стран», — подчеркнул он.

Эрдоган добавил, что турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан примет участие в следующей встрече «коалиции решительных» в Париже.

Реклама

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина начинает этот год важными дипломатическими мирными переговорами. В частности, уже 3 января состоится встреча советников по национальной безопасности, а 6 января — участников «коалиции желающих».