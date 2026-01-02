- Дата публикации
Эрдоган поддержал мирные инициативы Трампа и заявил о контактах с Путиным: детали
Эрдоган анонсировал разговор с Трампом, который запланирован на 5 января.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддерживает мирные инициативы американского коллеги Дональда Трампа.
Об этом он сказал, общаясь с журналистами после пятничной молитвы, сообщает CNN Türk.
По словам турецкого лидера, 5 января он проведет разговор с Трампом по поводу российско-украинской войны.
«В понедельник вечером у нас также запланирован очередной разговор с Трампом. Будем иметь возможность обсудить вопросы по России и Украине, а также ситуацию в Палестине», — рассказал президент Турции.
Также, говорит Эрдоган, у него продолжаются контакты с кремлевским «фюрером» Владимиром Путиным, а также с украинским президентом Владимиром Зеленским.
«Я продолжаю встречаться с Путиным, Зеленским, Трампом и лидерами европейских стран», — подчеркнул он.
Эрдоган добавил, что турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан примет участие в следующей встрече «коалиции решительных» в Париже.
Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина начинает этот год важными дипломатическими мирными переговорами. В частности, уже 3 января состоится встреча советников по национальной безопасности, а 6 января — участников «коалиции желающих».