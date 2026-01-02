- Дата публикации
В Словакии сделали скандальное заявление о вступлении Украины в НАТО и ЕС
Также руководитель Минобороны Словакии считает, что ЕС не должен вмешиваться в совместную оборону.
Министр обороны Словакии Роберт Калиняк высказался о том, что Украина никогда не присоединится к НАТО, а также будет иметь проблемы с евроинтеграцией.
Об этом он заявил в интервью информационному агентству Словацкой Республики TASR.
Кроме того, политик подверг критике Коалицию желающих. Ведь, по его мнению, она не сделала ничего значимого.
«Она отправила каких-нибудь солдат? Нет, не отправила. Конечно, нет», — заявил Калиняк.
Министр также скептически оценил идею создания общей европейской армии, назвав ее элементом федерализации Европейского Союза.
«Или мы в НАТО, и тогда такая армия нам не нужна, или мы в Европе», — заявил он.
По словам словацкого министра обороны, вроде бы Евросоюз не должен вмешиваться в общую оборону. Командовать ею должен Североатлантический альянс, ведь два командования не могут обеспечить оборону.
Также Калиняк заявил, что Украина, по его оценке, имела возможность завершить войну еще в 2022-м.
Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в партию которой входит Робер Калиняк, также неоднократно вызывающе высказывался о вступлении Украины в ЕС. В частности, членство Киева в ЕС до 1 января 2027 года он считает «совершенно невозможным». Кроме того, Фицо назвал Украину «черной дырой, из-за которой исчезают миллиарды евро».