Анатолий Анатолич после выезда за границу показался на кресле колесном: "Организм дал сбой"

Анатолий Анатолич / © instagram.com/anatoliyanatolich

Украинский шоумен Анатолий Анатолич сообщил об ухудшении самочувствия.

Так, на днях ведущий рассказал о своем выезде за границу с целью пробежать известный Бостонский марафон. Такой вызов звездный многодетный отец бросил себе после длительных тренировок и бега еще дома в Украине. В итоге весь путь вместе с тысячами других бегунов он преодолевал с украинской символикой и делился в Instagram, как американцы поддерживают нас различными способами.

Но, к сожалению, случилось непредсказуемое. Анатолий Анатолич в сториз сообщил, что у него отказали ноги. Это случилось во время преодоления последних километров дистанции в 42 км. В результате после финиширования его забрали медики и переместили на кресло колесное.

«Я финишировал. Но организм дал сбой. Все-таки не дал себе возможности подстроиться под смену часового пояса. Это меня на кресле колесном везут, потому что я не смог встать с асфальта, куда присел. А в целом все хорошо. Всем спасибо за поддержку. Собираюсь домой», — написал ведущий.

Yula company в Telegram-канале предоставила больше подробностей. В заявлении говорится о том, что у Анатолия внезапно начались судороги, из-за которых фактически отказали ноги. Шоумен в комментарии агентству объяснил, что держал стабильно быстрый темп, но, к сожалению, здоровье его подвело примерно за пять километров до финиша.

«Финиш через судороги. У Анатолия Анатолича отказали ноги на последних километрах. Бежать дальше он уже не мог, поэтому часть дистанции пришлось преодолевать пешком, иногда буквально переставляя ноги руками. Несмотря на это, он добрался до финиша. На финише Анатолича пересадили в кресло колесное и доставили в скорую помощь, где медики оказали помощь», — говорится в заявлении.

К слову, это уже четвертый марафон из шести самых престижных серии World Marathon Majors, которые он преодолел. Впереди остаются Токио и Берлин.