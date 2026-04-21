Даша Астафьева откровенно рассказала о романе, в котором была любовницей

Украинская певица, модель и ведущая Даша Астафьева впервые откровенно рассказала об опыте отношений, в которых оказалась в роли любовницы, и почему этот период стал для нее переломным.

По словам артистки, эта история случилась лишь раз. Тогда она была совсем юной и не до конца осознавала последствия своих решений. Мужчина, с которым она начала встречаться, уже имел другие отношения. Как именно открылась правда — Астафьева не уточняет. Однако очень быстро стало очевидно: ситуация не имеет будущего. Эмоциональная цена оказалась слишком высокой. И этот опыт оставил по себе сильный след.

«Будучи молодой и необразованной, у меня был такой опыт в очень раннем возрасте. Но это было для меня настолько травматично, что я сказала: „Никогда в жизни“», — поделилась она на канале Алика Мкртчяна.

Звезда признает: со временем пришло четкое понимание, что подобные истории редко завершаются безболезненно. В таких отношениях страдают все — и это лишь вопрос времени. Именно поэтому она поставила для себя жесткое правило, которого придерживается до сих пор.

