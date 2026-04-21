Даша Астафьева откровенно рассказала о романе, в котором была любовницей

Артистка раскрыла правду об отношениях с занятым мужчиной и как это повлияло на нее.

Даша Астафьева

Украинская певица, модель и ведущая Даша Астафьева впервые откровенно рассказала об опыте отношений, в которых оказалась в роли любовницы, и почему этот период стал для нее переломным.

По словам артистки, эта история случилась лишь раз. Тогда она была совсем юной и не до конца осознавала последствия своих решений. Мужчина, с которым она начала встречаться, уже имел другие отношения. Как именно открылась правда — Астафьева не уточняет. Однако очень быстро стало очевидно: ситуация не имеет будущего. Эмоциональная цена оказалась слишком высокой. И этот опыт оставил по себе сильный след.

«Будучи молодой и необразованной, у меня был такой опыт в очень раннем возрасте. Но это было для меня настолько травматично, что я сказала: „Никогда в жизни“», — поделилась она на канале Алика Мкртчяна.

Звезда признает: со временем пришло четкое понимание, что подобные истории редко завершаются безболезненно. В таких отношениях страдают все — и это лишь вопрос времени. Именно поэтому она поставила для себя жесткое правило, которого придерживается до сих пор.

Напомним, недавно известная украинская актриса после выезда из Украины закрутила роман со шведом.

Следующая публикация

