Дэвид Аксельрод сообщил о горе в его семье

Дэвид Аксельрод / © instagram.com/david__axelrod

Известный украинский певец Дэвид Аксельрод сообщил, что в его семье произошло горе.

Печальными новостями артист поделился в Instagram. Певец сообщил, что в субботу, 14 февраля, ушел из жизни его близкий и родной человек. Умерла мама Дэвида Аксельрода. Женщины не стало в возрасте 63 лет. Она несколько дней не дожила до своего дня рождения, который должна была бы праздновать 19 февраля.

"Прощай мама... Покойся с миром. Я тебя люблю. 19.02.1962-14.02.2026", - коротко сообщил артист.

Также Дэвид Аксельрод опубликовал архивные черно-белые фото его мамы.

Тем временем подписчики исполнителя поддержали его в комментариях. Пользователи выразили артисту свои искренние соболезнования.

Сочувствую, мама навсегда в вашем сердце…

Искренние соболезнования, маме царство небесное, а семье - силы пережить потерю…

Мне очень жаль…

