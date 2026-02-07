"Евровидение-2026": текстовая онлайн-трансляция финала нацотбора

Нацотбор на "Евровидение-2026"

Сегодня, 7 февраля, проходит долгожданный финал национального отбора на «Евровидение-2026».

Во время шоу станет известно, кто получит шанс представить нашу страну на международной сцене. В этом году конкурс отгремит в Вене, Австрия, уже в мае. За желанный билет на «Евровидение-2026» соревнуются десять участников: Valeriya Force, Molodi, Monokate, The Elliens, LAUD, LELÉKA, Mr. Vel, KHAYAT, Jerry Heil и группа «ЩукаРиба».

Редакция сайта ТСН.ua внимательно следит за ходом финала и в режиме реального времени сообщает все ключевые события в текстовой онлайн-трансляции.