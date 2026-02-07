- Дата публикации
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 41
- Время на прочтение
- 1 мин
"Евровидение-2026": текстовая онлайн-трансляция финала нацотбора
Украина в шаге от того, чтобы узнать имя своего нового представителя на главном музыкальном конкурсе Европы.
Сегодня, 7 февраля, проходит долгожданный финал национального отбора на «Евровидение-2026».
Во время шоу станет известно, кто получит шанс представить нашу страну на международной сцене. В этом году конкурс отгремит в Вене, Австрия, уже в мае. За желанный билет на «Евровидение-2026» соревнуются десять участников: Valeriya Force, Molodi, Monokate, The Elliens, LAUD, LELÉKA, Mr. Vel, KHAYAT, Jerry Heil и группа «ЩукаРиба».
Редакция сайта ТСН.ua внимательно следит за ходом финала и в режиме реального времени сообщает все ключевые события в текстовой онлайн-трансляции.