Группа "Антитела" во время концерта растрогала посвящением песни погибшему летчику "Мунфишу"

Тарас Тополя / © Пресс-служба групы "Антитіла"

Реклама

В пятницу, 20 марта, группа "Антитела" отыграла первый из трех концертов шоу "Вдома" в Киеве.

Выступления в столице стали завершением успешного тура по городам Украины, охватившего почти 40 городов. Концерт "Вдома" во "Дворце спорта" начался с мини-стендапа с Максимом Вышинским, который стал неотъемлемой частью концертов и полюбился поклонникам.

Далее стартовало шоу с эффектного появления музыкантов на пяти световых башнях. В целом, визуальная часть построена по принципам современных европейских лайв-продакшенов: сложная сценография, около 50 экранов в форме кубов и более 500 световых приборов, синхронизированных в единую систему.

Реклама

Концерт группы "Антитела" / © Пресс-служба групы "Антитіла"

Музыканты сыграли как хиты, которые давно стали саундтреком для тысяч украинцев, так и песни, которые долго не звучали вживую.

Один из самых эмоциональных моментов вечера - исполнение песни "Ти саме та", посвященное истории любви Юлии Месь и ее мужа, Героя Украины, военного летчика Алексея Меся с позывным "Мунфиш". Он служил в Воздушных силах Украины, участвовал в боевых миссиях и сыграл важную роль в процессе получения истребителей F-16. Алексей погиб 26 августа 2024 года во время выполнения боевого задания.

Тарас Тополя и Юлия Месь / © Пресс-служба групы "Антитіла"

Во время песни на экранах показали их личные архивные кадры - без лишних слов, но с максимальной эмоцией. Как отметил Тарас Тополя, эта история придала композиции новый смысл и глубину - решение поделиться ею со сцены было безоговорочным.

"Музыка группы "Антитела" - о людях. Это о переживаниях и боли, о радости и выдержке, о силе и слабости, о различных человеческих проявлениях. И когда песня становится частью чьей-то истории, для нас это важно. Эта песня стала частью истории любви двух людей. Даже, к сожалению, когда один ушел из этой жизни, другая, его вторая половинка, держит эту любовь в сердце и слушает эту песню. И мы хотим усилить это ощущение и рассказать эту историю всем поклонникам группы",- комментирует лидер коллектива.

Реклама

Напомним, недавно Тарас Тополя осуществил мечту юного поклонника. Произошло это тоже прямо на концерте группы "Антитела".