Камалия намекнула, что выходит замуж во второй раз, и похвасталась кольцом

Украинская певица Камалия заинтриговала подробностями своей личной жизни.

В эксклюзивном интервью "М1" Камалия вышла в прямой эфир прямо в свадебном платье. Кроме того, исполнительница похвасталась дорогим кольцом, цена которого стартует от нескольких тысяч долларов. На вопрос ведущей о новом возлюбленном и их свадьбе Камалия ответила с интригой.

Камалия. Фото: скриншот с видео

Камалия. Фото: скриншот с видео

Камалия. Фото: скриншот с видео

"Да, мне признаются в любви и я признаюсь в любви. И у меня есть даже кольцо. Скоро уже будет мое. Обмениваюсь кольцами с возлюбленным", - подогрела любопытство фанатов знаменитость.

К слову, звезда в таком загадочном амплуа невесты предстала на съемочной площадке своего нового клипа к песне о любви. Или это роман Камалии только в клипе или она действительно выходит замуж до сих пор остается загадкой. Певица не стала раскрывать все карты и лишь отметила, что поклонники "скоро все увидят", ведь пока "еще рано". Однако все же показала фрагмент с неизвестным мужчиной, поднимающимся по лестнице.

Камалия. Фото: скриншот с видео

Камалия. Фото: скриншот с видео

Напомним, недавно певец Позитив впервые показал свою возлюбленную, которая снималась в известном танцевальном проекте, и рассекретила ее имя.

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