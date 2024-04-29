Камалія натякнула, що вдруге виходить заміж, і похизувалася каблучкою

Українська співачка Камалія заінтригувала подробицями свого особистого життя.

В ексклюзивному інтерв'ю "М1" Камалія вийшла у прямий ефір просто у весільній сукні. Окрім того, виконавиця похизувалася коштовною каблучкою, ціна якої стартує від декількох тисяч доларів. На запитання ведучої про нового коханого і їхнє весілля Камалія відповіла з інтригою.

Камалія. Фото: скриншот з відео

Камалія. Фото: скриншот з відео

Камалія. Фото: скриншот з відео

"Так, мені освідчуються й я освідчуюся у коханні. І у мене є навіть обручка. Скоро вже буде моя. Обмінююся обручками з коханим", - підігріла цікавість фанів знаменитість.

До слова, зірка в такому загадковому амплуа нареченої постала на знімальному майданчику свого нового кліпу до пісні про кохання. Тож, чи це роман Камалії лише у кліпі, чи вона дійсно виходить заміж досі залишається загадкою. Співачка не стала розкривати всі карти і лише зазначила, що прихильники "скоро все побачать", адже поки "ще зарано". Однак все ж показала фрагмент з невідомим чоловіком, який підіймався сходами.

Камалія. Фото: скриншот з відео

Камалія. Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно співак Позитив вперше показав свою кохану, яка знімалася у відомому танцювальному проєкті, та розсекретив її ім'я.

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