Камалия планирует вступить в ряды ВСУ: реакция ее мужа-миллиардера и мамы

Украинская исполнительница Камалия рассказала о планах выступить в ряды Вооруженных сил Украины.

Как призналась артистка в программе ЖВЛ, в ее семье много военных, и она чувствует, что должна быть среди них. Тем более звезда много чего делает для Украины, но то же Камалия может делать и в рядах ВСУ.

"У меня очень большое окружение военных. В моей семье очень многие служит, и сестра в ВСУ. Я дочь военного. Я выросла, можно сказать, на полигоне. Как мне сейчас говорят военные, что то, что я делаю для Украины, тем бы я и занималась в армии. Только официально уже при ВСУ. Поэтому я сейчас так думаю над этим вопросом", — призналась артистка.

Камалия / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Муж Камалии, пакистанский миллиардер Мохаммад Захур, не против, чтобы его возлюбленная служила в армии.

"В армии же не только воюют на там передовой. Там же есть тысяча других должностей. Армия — это не только винтовка, вперед и все. Поэтому если где-то в тылу помочь армии - почему нет", — прокомментировал муж звезды.

Камалия с мужем / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

А вот мама Камалии будет против. Еще в начале полномасштабной войны артистка хотела вступить в ряды терробороны. Тогда мама звезды раскритиковала такое решение, а дочери исполнительницы уговорили ее уехать за границу.

"Я же хотела пойти в терроборону. Моя мама: "Нет, у тебя девочки, у тебя дети, им нужна мама!". Малышки тоже мне закатали истерику: "Давай, переезжай!". Я сорвалась и уехала. Мама, я знаю, что не одобрит", — добавила артистка.

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Напомним, между тем двоюродная сестра исполнительницы служит в рядах ВСУ. Родного человека Камалии зовут Юлией и она связистка.

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