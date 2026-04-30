Лилия Ребрик удивила обещанием дочери на ее 8-летие: Полина получит подарок мечты

Лилия Ребрик с дочерью Полиной / © instagram.com/liliia.rebrik

Реклама

Актриса и телеведущая Лилия Ребрик, пообещала дочери особый подарок ко дню ее рождения, хотя сама будет на гастролях в момент праздника.

Сегодня в звездной семье особый день — средняя дочь Полина празднует 8-летие. Несмотря на плотный график работы, звездная мама старается быть рядом даже на расстоянии. Ведущая признается, что подготовила для именинницы не только поздравления, но и желанную неожиданность. Девочка давно просила о собственной странице в соцсети Instagram. Именно поэтому решение мамы стало для нее настоящим подарком.

«Она меня отпустила при условии, что я оставлю ей подарок и буду с ней на телефонной связи утром, когда все ее будут поздравлять и петь Happy Birthday. А еще я ей пообещала сделать собственную страницу в Instagram, о которой она уже давно мечтает», — отметила Лилия на своей странице.

Реклама

Лилия Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

Несмотря на детское желание стать блогером, Ребрик подходит к этому осторожно. Она отмечает, что каждый шаг дочери в соцсетях будет проходить ее контроль и согласование. В то же время актриса не скрывает — хочет поддержать Полину в ее первом опыте публичности и не сломать детский пыл.

«Конечно, это будет страница мамского контроля каждой публикации, фото и видео — все будет согласовываться. Но Поля туда врывается, и волнуется, что на нее никто не подпишется, поэтому сделайте ей приятное», — рассказала актриса.

Лилия Ребрик сейчас совмещает активную профессиональную деятельность с воспитанием трех дочерей. Вместе с мужем, хореографом Андреем Диким, они воспитывают Диану, Полину и Аделину.

Реклама

Новости партнеров