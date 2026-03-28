Мисс Таиланд оконфузилась прямо на сцене из-за выпадения челюсти

Камолван Чанаго

На конкурсе Мисс Гранд Таиланд 2026 18-летняя Камолван Чанаго столкнулась с непредсказуемым моментом — во время речи на сцене у нее выпали верхние виниры.

Но девушка проявила невероятное спокойствие. Она быстро исправила ситуацию и продолжила выступление так, будто ничего не произошло. Зрители аплодировали, а момент мгновенно стал вирусным в соцсетях, сообщают Daily Mail.

Сцена, свет софитов и волнение конкурса не остановили Камолван. Ее выдержка и уверенность подчеркнули не только профессионализм, но и гламурный шарм, который привлекает внимание фанатов красоты со всего мира.

Организаторы конкурса отметили, что такие моменты делают шоу живым и непредсказуемым. Камолван Чанаго смогла превратить неудобную ситуацию в демонстрацию харизмы и внутренней силы.

Церемония коронации Мисс Гранд Таиланд 2026 состоится в субботу, 28 марта, и после такого выступления публика явно поддерживает ее шансы на победу.

