Оля Полякова в бикини показала пышные формы после того, как поправилась на 8 кило

Украинская певица Оля Полякова поделилась новыми кадрами в бикини после того, как призналась, что поправилась на 8 килограммов.

В своем Instagram певица рассказала о проблемных зонах, которые у нее возникли в результате стремительного набора веса за несколько недель. К тому же звезда предстала в голубом купальнике. Поэтому поклонники имели возможность подробно рассмотреть тело звезды.

В частности, артистка пожаловалась на талию, которая сейчас сильно изменилась. По словам Поляковой, радовать ее могут только новые округлые ягодицы.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Видите, талия заплыла немного. Большие, очень красивые ягодицы", – рассказала артистка.

Также звезда добавила, что большинству ее новые формы могут быть по душе, однако для нее же килограммы, появившиеся в результате переедания, являются лишними.

Оля Полякова в бикини показала, как выглядит после того, как поправилась на 8 кило

"Понимаю, что для многих такая форма желательна. Для меня это очень много", – откровенно поделилась Полякова.

Напомним, на днях украинская певица Оля Полякова удивила новостью о том, что за короткий период поправилась на 8 килограмм. В разговоре с поклонниками певица назвала серьезную причину такого скачка веса.

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