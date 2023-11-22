Оля Полякова в бикини показала пышные формы после того, как поправилась на 8 кило

Звезда недовольна своей физической формой.
Украинская певица Оля Полякова поделилась новыми кадрами в бикини после того, как призналась, что поправилась на 8 килограммов.
В своем Instagram певица рассказала о проблемных зонах, которые у нее возникли в результате стремительного набора веса за несколько недель. К тому же звезда предстала в голубом купальнике. Поэтому поклонники имели возможность подробно рассмотреть тело звезды.
В частности, артистка пожаловалась на талию, которая сейчас сильно изменилась. По словам Поляковой, радовать ее могут только новые округлые ягодицы.
"Видите, талия заплыла немного. Большие, очень красивые ягодицы", – рассказала артистка.
Также звезда добавила, что большинству ее новые формы могут быть по душе, однако для нее же килограммы, появившиеся в результате переедания, являются лишними.
"Понимаю, что для многих такая форма желательна. Для меня это очень много", – откровенно поделилась Полякова.
Напомним, на днях украинская певица Оля Полякова удивила новостью о том, что за короткий период поправилась на 8 килограмм. В разговоре с поклонниками певица назвала серьезную причину такого скачка веса.
Читайте также:
- Группа "Антитела" попала в скандал: в грубой форме отказала военному, потерявшему зрение на войне
- Саша Бо в третий раз стала мамой и показала первое фото новорожденной дочери
- Брэд Питт прокомментировал скандальное заявление 19-летнего сына от Джоли, который назвал его "подлецом"
- Умер известный украинский актер, звезда сериала "Нюхач-2"