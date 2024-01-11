Потап впервые снял своего 15-летнего сына-красавца в клипе

Рэпер и продюсер Потап впервые снял своего сына Андрея от экс-жены, продюсера Ирины Горовой, в клипе.

Об этом артист рассказал на странице в Instagram. Звездный отец разместил серию снимков, сделанных на съемочной площадке. На фото Потап предстает сам в кадре, а также показывает, как выглядит его 15-летний сын-красавец.

"Мальчики не слушают своих пап, они наблюдают за ними. Если вы хотите чему-то научить своего сына, просто делайте это так, как вы хотите, чтобы он это делал. А когда это превращаешь в игру, все становится еще интереснее! Я отлично провел время, работая с сыном, он помогал мне во всех аспектах создания моего нового видео на съемках. Это невероятное ощущение быть на одной волне со своим сыном, вскоре новая музыка", — рассказал Потап.

Потап впервые снял сына в клипе / Фото: instagram.com/realpotap

Потап впервые снял сына в клипе / Фото: instagram.com/realpotap

Подписчики страницы рэпера, в свою очередь, выразили восхищение сыном продюсера:

Растет будущая украинская звезда, может быть, неплохой помощник отцу. Поживем, увидим

Какой у вас красивый сын, но больше похож на Ирину

Всегда мечтала услышать, как вы поете вместе!

Потап впервые снял сына в клипе / Фото: instagram.com/realpotap

Потап впервые снял сына в клипе / Фото: instagram.com/realpotap

Напомним, что ранее в Сети ходили слухи, что якобы 15-летний сын Потапа публично его игнорирует. Это произошло после того, как Андрей дважды не упомянул отца, говоря о семье. Но потом выяснилось, что у отца и сына отличные отношения. И, по словам экс-жены Потапа Ирины Горовой, у их сына не было никакого скрытого посыла.

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