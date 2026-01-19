Путинистку Долину силой выселили из квартиры в Москве: полиция взломала дверь и описала все имущество

Лариса Долина / © instagram.com/larisa.dolina.official

Российскую певицу Ларису Долину, которая открыто поддерживает войну в Украине и заявляет о помощи захватчикам, принудительно выселили из дома.

У скандальной артистки была в собственности пятикомнатная квартира в Москве. Однако летом 2024 года вокруг дома разгорелся громкий скандал. Путинистка продала квартиру, а средства отдала мошенникам. Новой владелице жилье не досталось. Лариса Долина оставила квартиру себе через суд.

Конечно же, такое решение судьи шокировало. Поэтому, новая владелица подала апелляцию и в конце 2025 года добилась того, чтобы все же забрать квартиру. Лариса Долина должна была оставить жилье. Но скандальная певица не торопилась этого делать.

Лариса Долина / © instagram.com/larisa.dolina.official

Наконец, певицу-путинистку выселяют из квартиры принудительно. Судебные приставы прибыли в дом, чтобы передать ключи новой владелице. Полиция взломала дверь и описала все имущество. Теперь путинистка окончательно осталась без квартиры, и она перешла в новую собственность.

Отметим, Лариса Долина - российская певица, которая выросла в Одессе и провела здесь юность. Исполнительница активно поддерживает политику кремлевского диктатора путина. Певица выступила за аннексию Крыма и войну на востоке Украины. За такую позицию Минкульт внес артистку в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны. Также Долиной был запрещен въезд на территорию Украины.

Когда РФ начала полномасштабное вторжение, то, конечно же, артистка это поддержала. 7 января 2023 года певица попала в санкционный список Украины за посещение оккупированных украинских территорий, участие в пропагандистских мероприятиях, поддержку войны и захватнической политики путина. Также Долина находится под санкциями Евросоюза за проведение концертов на Донбассе.