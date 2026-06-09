Российская певица украла хит Тины Кароль и цинично назвала его "своим"

Тина Кароль

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Некая российская певица Наталья Власова цинично украла хит украинской артистки Тины Кароль.

Речь идет о композиции «Я все еще люблю». Этот трек Тина Кароль презентовала в далеком 2015 году. И вот, прошло более 10 лет, и россиянка выдала его за «свой». Наталья Власова в начале лета выпустила «новую» песню и указала, что она написана ею и путинистом Виктором Дробишем.

Однако есть большое но. Эта композиция принадлежит Тине Кароль. Певица ее выпустила в 2015 году. А тем временем россиянка исполнила полностью идентичный текст. Единственное, что местами она сокращала припев. Сама же Тина Кароль пока не реагировала на кражу ее хита.

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Отметим! Песня Тины Кароль «Я все еще люблю» написала в 2015 году, поэтому звучит на русском языке. Исполнительница уже перевела ряд старых композиций на украинский, но пока без этой.

Стоит отметить, что россияне далеко не впервые прибегают к такой практике, чтобы присвоить себе чужое. Ранее они цинично воровали песни «Go_A», «Океана Эльзы», «Скрябина», «Антител» и многих других. Иногда россияне даже не заморачиваются с переводом, что в результате получается — «Ветки калин пакланилися».

Напомним, а недавно певец-путинист Филипп Киркоров выдал, что Болгария именно благодаря ему победила на «Евровидении-2026». Болгарская певица DARA уже разнесла россиянина за ложь.

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