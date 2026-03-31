ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
687
Время на прочтение
1 мин

Умер народный артист Украины Михаил Мацялко: что известно о причинах смерти

Ушел из жизни основатель «Соколов», который популяризировал украинскую песню в мире.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
Михаил Мацялко

Украина потеряла одного из тех, кто формировал звучание национальной сцены — 30 марта на 80-м году жизни умер народный артист Украины и основатель группы «Соколы» Михаил Мацялко.

О его смерти после продолжительной болезни сообщили в Управлении культуры Дрогобычского городского совета. Известно, что последние месяцы творец боролся за жизнь, но название заболевания пока не разглашают.

Михаил Мацялко родился на Львовщине и получил образование в Дрогобычском педагогическом институте имени Ивана Франко. Хотя к музыке он пришел не сразу, именно она стала делом его жизни. В 1990 году вместе с братом Иваном Мацялко и певицей и композитором Марией Шалайкевич он основал группу «Соколы», которая быстро получила популярность. Коллектив одним из первых вернул в широкий оборот песни Украинских сечевых стрельцов и УПА, соединив их с современным звучанием и сценической подачей.

Группа «Соколы»

В 1990-х «Соколы» активно гастролировали по Украине, впоследствии вышли на международную сцену — выступали в США, Канаде, странах Европы и Южной Америки, популяризируя украинскую песню среди диаспоры. В репертуаре группы были как народные композиции, так и авторские произведения. Сам Мацялко также выступал как организатор и продюсер, формируя творческую концепцию коллектива.

За весомый вклад в развитие культуры он получил звание заслуженного артиста Украины 1995 года, а впоследствии — народного артиста.

Дата публикации
Количество просмотров
687
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie