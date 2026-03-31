Вера Брежнева показала 25-летнюю дочь-красавицу и публично обратилась к ней

Вера Брежнева с дочерью Соней Киперман с дочерью Соней Киперман / © instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева поздравила дочь Соню Киперман с днем рождения и показала совместные фото и архивные кадры, а также поделилась эмоциональным обращением к имениннице.

Звездная мама посвятила старшей дочери теплое сообщение в соцсетях. Артистка опубликовала серию фотографий с именинницей — от архивных детских кадров до свежих селфи. На фото они позируют вместе, улыбаются и демонстрируют близкую связь. Также Брежнева обратила внимание на стиль Сони, показав ее яркие образы.

«Моей крошке сегодня 25! 25 лет вместе. Не могу поверить! Она настоящая леди! Всегда с любовью, мама», — написала Вера.

Артистка не скрывает гордости за дочь и часто делится моментами их общения. Судя по публикациям, мама и дочь проводят много времени вместе и поддерживают теплые отношения. В подборке фото также видно, как менялась Соня с годами.

Отметим, у певицы есть еще младшая дочь — Сара Киперман. С ней Брежнева часто делится совместными моментами.

Напомним, недавно Вера Брежнева с кольцом на безымянном пальце спровоцировала слухи о помолвке.