Уничтожают переправы и "охотятся" дронами: военные откровенно рассказали, как РФ мстит в Донецкой области

Война в Украине

Реклама

Российские войска пытаются разрушить логистику ВСУ через Северский Донец, засыпая переправы КАБами и сотнями ударных дронов. Контактных боев враг избегает, зато делает ставку на «инфильтрацию» малыми группами и террор городов — Славянска, Лимана и Краматорска. Однако в небе над Донецкой областью их ждут экипажи перехватчиков 117-й бригады теробороны.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Моторного.

Тактика оккупантов

Полоса обороны 117-й ОБр ТРО вдоль Северского Донца — одна из самых сложных. Из-за весеннего разлива реки пехотинцам приходится преодолевать путь к наблюдательным пунктам на лодках. Командир бригады Дмитрий Ярошенко говорит: враг свирепствует из-за невозможности прорвать оборону.

Реклама

Дмитрий Ярошенко, командир 117-й ОБр ТРО: «Противник попытался прорвать участки, понес тяжелые потери — только 30% смогли отойти. Теперь он просто мстит: пускает КАБы и ракеты на Славянск, Лиман, бьет по переправам. Хочет нас „взбодрить“ за свои поражения».

Дроны над украинскими городами

Главная боль защитников — российские разведчики «Зала», которые наводят авиацию, и ударные дроны «Молния». Последние все чаще атакуют гражданскую инфраструктуру и тыловые районы.

Экипажи перехватчиков 117-й бригады работают круглосуточно. Их задача — догнать и уничтожить вражеский борт еще в воздухе, до того, как он сбросит боеприпас или передаст координаты.

Сергей, штурман экипажа перехватчиков: «Залы» — настоящие уклонистки! Попробуй еще их догнать, они постоянно маневрируют, виляют. Как только видим «Залу» в небе — знаем, что следом пойдут КАБы».

Реклама

Охота на вражеские дроны

На мониторах пилотов — настоящая охота. Вот «Молния» пытается прорваться к Славянску, но перехватчик ВСУ заходит на вираж. Короткая вспышка в небе — и вражеская цель превращается во невзрывные обломки.

Счет экипажей 117-й бригады:

«Шахеды» и «Герберы»: крупные цели, которые, по словам зенитчиков, поражаются относительно легко.

«Молнии»: атакуют передний край и города, летят стаями, особенно во время штурмов.

FPV на оптоволокне: новая угроза, которую перехватчики учатся «приземлять» первыми.

«Мобил», командир зенитной батареи: «Это война дронов против дронов. Наша цель — делать все, чтобы российские борта долетали до земли только в виде металлолома».

Благодаря профессионализму техников и штурманов, которые даже на позициях не выпускают из рук паяльников, украинское небо над Славянским отрезком остается под контролем. Даже если враг пытается «инфильтрироваться», наши перехватчики уже ждут его в воздухе.

Реклама

