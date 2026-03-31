Польша отказала США в запросе по Patriot для Ближнего Востока

Системы Patriot / © Getty Images

Реклама

Вице-премьер — министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что страна не планирует перемещать свои батареи Patriot на Ближний Восток. Несмотря на запросы США, защита восточного фланга НАТО остается абсолютным приоритетом для Варшавы.

Об этом министр написал в соцсети Х.

Косиняк-Камыш таким образом прокомментировал информацию от издания Rzeczpospolita по поводу возможного обращения США к Польше за помощью на Ближнем Востоке. По информации издания, Штаты якобы «предлагают передислоцировать на Ближний Восток одну из польских батарей системы Patriot, а также получить польские ракеты». В материале упоминалось и о возможных задержках в дальнейших поставках вооружения.

Реклама

В ответ на эти сообщения министр обороны подчеркнул, что позиция Польши остается неизменной.

«Наши батареи Patriot и их вооружение служат для защиты польского неба и восточного фланга НАТО. В этом плане ничего не меняется, и мы не планируем их никуда перемещать«, — говорится в его заявлении.

Косиняк-Камыш также отметил приоритетность национальной безопасности.

«Наши союзники очень хорошо знают и понимают, насколько важны наши задачи здесь. Безопасность Польши является абсолютным приоритетом», — написал он.

Реклама

Заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик подтвердил эту позицию.

«Польские Patriot остаются в Польше, у них есть своя задача в стране — это оборона Польши и восточного фланга НАТО», — заявил Томчик.

Война в Иране выходит из-под контроля Трампа — последние новости

Трамп готов завершить войну против Ирана даже без полного разблокирования Ормузского пролива, чтобы избежать затягивания конфликта сверх запланированных четырех-шести недель, сообщило WSJ. Вместо полного контроля над водным путем США сосредоточатся на ослаблении иранского флота и ракетного потенциала, постепенно сворачивая боевые действия. Дальнейшее решение вопроса судоходства планируют переложить на дипломатию или союзников в Европе и Персидском заливе.

Страны Персидского залива во время конфликта с Ираном почти исчерпали запасы ракет к Patriot: использовано около 2400 единиц из имеющихся 2800. Из-за высокой интенсивности атак — более 1200 баллистических ракет и 4000 дронов — нагрузка на ПВО стала критической, что заставляет регион искать более дешевые альтернативы вроде JDAM. Ситуацию осложняют ограниченные мощности Lockheed Martin, которая производит только 650 ракет PAC-3 в год, что делает дальнейшую защиту без прямой поддержки США почти невозможной.