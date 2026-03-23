Скончалась 51-летняя актриса из сериала "Сверхъестественное" Кэрри-Энн Флеминг: известна причина смерти

Кэрри-Энн Флеминг умерла

Мир кино после смерти Чака Норриса понес еще одну потерю — ушла из жизни актриса Кэрри-Энн Флеминг, известная по ролям в популярных мистических сериалах.

Актриса умерла 26 февраля в канадском городе Сидней (Британская Колумбия) в возрасте 51 года. Как сообщил ее коллега Джим Бивер в Facebook, причиной смерти стали осложнения, вызванные раком молочной железы. В своей публикации он вспомнил, какой при жизни была звезда.

«Кэрри-Энн Флеминг приняла участие в роли моей жены в пятом сезоне "Сверхъестественного". Я сильно запал на нее, и сделал это через несколько секунд после встречи с ней. Она была настоящим источником жизненной энергии и доброжелательности, удивительно доброго нрава, с заразительным смехом и совершенно очаровательной личностью, у которой, казалось, просто не было выключателя», — почтил память покойной Джим.

Кэрри-Энн Флеминг и Джим Бивер

Кэрри-Энн родилась в 1974 году в Новой Шотландии и с юных лет стремилась к актерской карьере. Она училась драматическому искусству и постепенно прокладывала свой путь в кино, начиная с эпизодических ролей в проектах по типу «Счастливчик Гилмор» с участием Адама Сэндлера.

Прорывом для актрисы стало сотрудничество с режиссером Дарио Ардженто в сериале «Мастера ужасов». Ее роль в эпизоде «Дженифер» запомнилась зрителям и получила культовый статус среди фанатов жанра.

Наибольшую известность Флеминг принесло участие в сериале «Сверхъестественное», где она сыграла Карен Сингер — жену Бобби. Также актриса снималась в проекте «Я — зомби», где исполняла роль Кэнди Бейкер.

Кадр из «Я — зомби» / © imdb.com

На протяжении карьеры она также появлялась в известных сериалах, среди которых «Тайны Смолвиля», «Секс в другом городе» и «Супердевушка». Кроме работы на экране, актриса активно выступала в театре, участвуя в классических постановках, в частности «Ромео и Джульетта» и «Стальные магнолии».

У Кэрри-Энн Флеминг осталась ее дочь Мадалин Роуз. Семья актрисы сообщит о деталях прощания позже.

