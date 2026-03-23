Оргазм укрепляет иммунитет: медики выяснили, помогает ли это против коронавируса

Как оргазм влияет на защиту организма от вирусов / © Freepik

Реклама

Ученые заявляют, что сексуальная активность и оргазм могут положительно влиять на иммунную систему, помогая организму более эффективно противостоять вирусам, включая коронавирус.

Об этом говорится в bluradio со ссылкой на исследования специалистов кафедры медицинской психологии Университетской клиники Эссена (Германия).

По словам ученых, во время оргазма в организме повышается уровень дофамина и окситоцина — гормонов, стимулирующих иммунный ответ.

Реклама

В то же время снижается уровень кортизола — гормона стресса, который в больших количествах может ослаблять защитные функции организма.

Больше клеток для борьбы с инфекциями

Исследователи также зафиксировали рост количества лейкоцитов — клеток, отвечающих за борьбу с вирусами и бактериями. В частности, измерения проводились за несколько минут до оргазма и через 45 минут после, после сексуальной активности, количество так называемых «клеток-киллеров», уничтожающих инфекции, росло.

Не только секс влияет на иммунитет

Ученые отмечают, что здоровый образ жизни остается ключевым фактором для иммунной системы. В частности, недосыпание и нерегулярное питание могут иметь противоположный эффект и ослаблять защиту организма.

Несмотря на положительные выводы, исследователи не утверждают, что оргазм является прямым способом профилактики коронавируса. Речь идет скорее об общем укреплении иммунитета, которое может помочь организму лучше реагировать на инфекции.