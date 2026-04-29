Звезда "Холостяка-13" Белень после родов пожаловалась на самочувствие и показала мужа с дочкой

Инна Белень с мужем / © instagram.com/innka_belen

Победительница романтического реалити «Холостяк-13» Инна Белень откровенно рассказала о непростом восстановлении после рождения дочери и поддержке мужа в этот период.

После родов блогерша столкнулась с ухудшением самочувствия. По ее словам, поднялась температура и появилась сильная слабость, из-за чего она почти все время спала и не могла полноценно включиться в первые мгновения материнства.

К счастью, в этот непростой момент рядом был ее муж Иван, который взял на себя заботу о новорожденной. Инна поделилась трогательными кадрами, как он нежно укачивает малышку, пока она восстанавливается.

Муж Инны Белень с дочерью / © instagram.com/innka_belen

«Ваня с нами все время. У меня была температура и после родов он был с манюней: я просто проваливалась в сон. Я плохо помню половину всего именно после родов. Я дала организму время прийти в себя, а Ваня адаптировал манюню к первому времени извне. Такой себе негласный тандем получился», — поделилась звезда.

И все же счастливая мама не может нарадоваться своей «сладкой булочкой». Белень поделилась новым фото с крохой, как та спит у нее на груди. Имя девочки звезда пока не раскрывает.

Инна Белень с дочерью / © instagram.com/innka_belen

Отметим, Инна Белень родила 28 апреля от своей школьной любви — одноклассника Ивана. Пара чувствовала искру еще в юности, но настоящим чувствам шанс дала во взрослом возрасте. Они начали встречаться после победы Инны на реалити «Холостяк-13», когда блогер окончательно разошлась с Александром Тереном. Возлюбленные поженились в начале этого года. Для Инны это второй брак и первый ребенок.

Напомним, ранее Инна Белень показывала, как с мужем отправлялась в роддом и хвасталась последними кадрами с беременным животиком.

