До 15 тысяч гривен ФОПам: как получить помощь от государства во время отключений

Деньги / © Unsplash

В Украине по инициативе правительства заработал пакет энергетической поддержки для предпринимателей, который позволяет малому и среднему бизнесу частично компенсировать расходы и продолжать работу в условиях нестабильного энергоснабжения.

Об этом рассказала премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.

По ее словам, с сегодняшнего дня предприниматели, работающие в социально важных сферах, уже могут подавать заявки на получение государственной помощи. Речь идет, в частности, об аптеках, продуктовых магазинах, пекарнях, кафе, мастерских и других заведениях, предоставляющих услуги первой необходимости.

В рамках правительственного пакета предусмотрены две ключевые программы поддержки.

Первая — это энергопомощь для физических лиц-предпринимателей как быстрый антикризисный инструмент. ФЛП второй и третьей групп, которые имеют как минимум одного наемного работника, могут рассчитывать на одноразовую безвозвратную финансовую выплату в размере от 7 500 до 15 000 гривен. Сумма зависит от количества работников.

Полученные средства разрешается направить на приобретение или ремонт генераторов и другого энергетического оборудования, закупку аккумуляторов, инверторов, зарядных станций, солнечных панелей и комплектующих, приобретение топлива для генераторов, а также на оплату электроэнергии для автономной работы во время отключений.

Программа реализуется по грантовому принципу «Собственное дело». Подать заявку предприниматели могут онлайн через портал «Дія» в разделе «Предпринимательство», воспользовавшись услугой «Помощь ФЛП на энергоустойчивость». Проверка данных происходит автоматически, а средства зачисляются на Дія.Карту. К программе присоединились пять банков: ПриватБанк, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, А-Банк и monobank.

Вторая составляющая пакета — льготное кредитование на энергооборудование под ноль процентов годовых. Микро-, малый и средний бизнес может привлечь до 10 миллионов гривен в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9». Процентную ставку банкам компенсирует государство через Фонд развития предпринимательства.

По ее словам, срок кредитования составляет до трех лет. Полученные средства разрешено использовать для приобретения генерационного оборудования, в частности когенерационных установок, дизельных, бензиновых и газовых генераторов.

Сообщается, что для участия в программе предпринимателям необходимо соответствовать условиям «Доступных кредитов 5-7-9», подать заявку в банк-партнера и пройти оценку. По состоянию на сейчас прием заявок открыли 17 банков, еще часть финансовых учреждений присоединится в ближайшее время. В общем энергокредиты будут предоставлять 43 банка по всей стране, а такие заявки будут рассматриваться в приоритетном порядке.

По словам Юлии Свириденко, введенные инструменты должны помочь бизнесу сохранить рабочие места, поддержать экономическую активность в громадах и обеспечить население товарами и услугами даже во время длительных отключений электроэнергии.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине с 1 января для физических лиц-предпринимателей, которые работают на первой и второй группах единого налога, начали действовать новые размеры ставок единого налога и военного сбора.