Отключение света 3 февраля: какие графики применят

Во вторник, 3 февраля, на протяжении всех суток в Украине будут применяться графики отключений света. Ограничения будут касаться как бытовых потребителей, так и промышленности.

Об этом сообщила пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

Отключение света 3 февраля: что известно

«3 февраля, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощностей (для промышленных потребителей)», — сообщили в «Укрэнерго».

Энергетики отмечают, что введение мер ограничения обусловлено последствиями предыдущих ракетно-дроновых атак РФ на объекты энергетической инфраструктуры. В настоящее время в энергосистеме сохраняется дефицит мощности, требующий регулирования потребления по всей стране.

Напомним, в ряде областей Украины в понедельник, 2 февраля, применили аварийные отключения света из-за атак РФ. Эти обесточения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

В преддверии облэнерго и ДТЭК обнародовали графики отключения света на 2 февраля.