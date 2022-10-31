Доллар снова дорожает: курс валют на 31 октября в обменниках

Курс гривны к доллару в банковских обменниках сегодня, 31 октября, ослаб на 15 копеек – до 39,90 грн/долл., по отношению к евро курс гривны укрепился на 10 копеек – до 39,40 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,20 грн/долл., евро – 38,30 грн/евро.

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Напомним, что официальный курс гривны по отношению к доллару с 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на новом уровне. Так, он вырос на 25% – с 29,25 грн/долл. до 36,57 грн/долл. Такое решение было принято на фоне экономического положения Украины во время войны и укрепления доллара США по отношению к другим валютам.

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